“Lo que viví fue profundamente doloroso”: jugador de Surinam expulsado ante Guatemala rompe el silencio

El partido entre Guatemala y Surinam, correspondiente a la cuarta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, continúa generando reacciones. El encuentro, disputado el 5 de octubre en el estadio Manuel Felipe Carrera, estuvo marcado por expulsiones, reclamos, gestos, interrupciones y denuncias de presuntos actos racistas.

Guatemala venció 1-0 a Surinam con un gol de Matthew Evans en el tiempo de reposición. El resultado permitió a la Bicolor clasificarse a la siguiente ronda del torneo, mientras que Surinam quedó eliminado.

El delantero surinamés Richonell Margaret fue expulsado durante la segunda mitad después de realizar gestos hacia un sector de la afición guatemalteca. Su expulsión dejó a Surinam con diez jugadores por más de 30 minutos.

Después de la expulsión, el partido se detuvo durante varios minutos debido a denuncias de presuntos actos racistas provenientes de las gradas, según indicaron integrantes de la selección de Surinam. También se reportó que la delegación visitante consideró abandonar el campo antes de continuar con el encuentro.

Al finalizar el partido, se registraron intercambios verbales y empujones entre jugadores de ambos equipos. Los incidentes generaron diversas reacciones, entre ellas la del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien se pronunció contra la discriminación.

Margaret se disculpa y rechaza el racismo

Días después del encuentro, Margaret publicó un comunicado en sus redes sociales en el que ofreció disculpas por su reacción durante el partido y reiteró su rechazo al racismo y la discriminación. El delantero de Surinam reconoció que actuó de manera impulsiva frente a Guatemala y agradeció al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, por pronunciarse contra el racismo y la discriminación.

"Quiero tomarme un momento para referirme a lo sucedido durante el partido, en primer lugar, quiero pedir disculpas por mi reacción. Reaccioné impulsado por las emociones y, en retrospectiva, podría haber manejado la situación de otra manera. Soy humano y, en ese momento, las emociones se apoderaron de mí. Por ello, lo siento sinceramente", expresó el jugador caribeño.

Margaret salió expulsado en el duelo entre Surinam y Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Byron Rivera).

Margaret también afirmó que lo ocurrido durante el encuentro le afectó y rechazó cualquier forma de discriminación. "Sin embargo, también quiero dejar claro que el racismo y la discriminación no tienen cabida en ninguna parte. Lo que viví fue profundamente doloroso y nadie debería tener que sufrir este tipo de abuso", manifestó.

El futbolista también agradeció el pronunciamiento de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, contra el racismo. "Quiero agradecer al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, por su declaración y por alzar la voz contra el racismo y la discriminación. Significa mucho ver que se toma este asunto con la seriedad que merece", señaló.

Margaret también se refirió a su reciente experiencia con la selección de Surinam, de la cual destacó los momentos positivos, pese a los incidentes registrados en Guatemala. "A pesar de todo, quiero decir que viví dos semanas increíbles y disfruté mucho mi tiempo con la selección nacional. Agradezco la experiencia, a las personas que me rodearon y todo el apoyo que recibí", agregó el delantero.

El comunicado del delantero surinamés se conoció días después de la victoria de Guatemala, que aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de Concacaf en un encuentro marcado por la tensión y las denuncias de presuntos actos racistas.