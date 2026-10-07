Qué dicen los guatemaltecos sobre los supuestos actos de racismo en el partido contra Surinam

El partido de la Selección de Guatemala contra Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf llamó la atención internacional, no por la victoria de la azul y blanco, sino por los señalamientos de presuntos actos racistas durante el encuentro.

El partido se disputó con total normalidad, pero fue en el minuto 63 cuando todo se paralizó: el árbitro se acercó y expulsó al surinamés Richonell Margaret después de que reaccionara hacia los aficionados guatemaltecos.

Por esto, el partido se paralizó durante casi 12 minutos, y al final del encuentro, también se registraron empujones y golpes entre los miembros de cada equipo, lo que también provocó la intervención de elementos de seguridad.

Las reacciones no se hicieron esperar, ya que incluso Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció sobre el hecho.

Por medio de un mensaje en sus historias de Instagram, Infantino calificó el hecho como "inaceptable".

"No hay lugar para el racismo ni cualquier forma de discriminación en el fútbol. Los actos racistas hacia los jugadores de Surinam durante el último partido de la Liga de Naciones de Concacaf en Guatemala son absolutamente inaceptables", dijo Infantino.

El presidente de la FIFA agregó que brindará apoyo a la Asociación de Fútbol de Surinam y "buscará garantizar que existan fuertes medidas disuasorias y se tomen acciones para erradicar el racismo y la discriminación en nuestro deporte".

La reacción de los guatemaltecos

En redes sociales, los aficionados de Guatemala expresaron rechazo por las declaraciones del presidente de la FIFA, además de señalar que varios jugadores de Surinam también habrían tenido comportamientos inadecuados con las personas que se presentaron al estadio de "El Trébol".

"¿Por qué Infantino no se pronunció así en el Mundial de Qatar 2022 por los cánticos racistas e imitaciones de mono que sí existieron contra jugadores franceses?", escribió uno de los aficionados en redes, donde también compartió un video de supuestos cánticos racistas por parte de aficionados de Argentina.

¿Por qué Infantino no se pronunció así en Qatar 2022 por los cánticos racistas e imitaciones de mono que SÍ existieron contra jugadores franceses? En Guatemala jamás hubo cánticos de ese tipo. Pero ahora sí toma partido. Qué descaro, @FIFAcom @FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZdVRS6stwc pic.twitter.com/0kgLiJHsvi — 🥷🏻Albodoom (@albodoom) October 6, 2026

"Sin ninguna evidencia. Jamás se les dijo nada racista, en cambio, de ellos hay muchos videos y fotos que muestran su forma de actuar", dijo otro usuario y compartió varias fotografías de jugadores de Surinam.

Y las pruebas de los insultos racistas? Entiendo que estas informando lo que dijo Infantino, pero aseveras que existieron dichos insultos. Dónde están las pruebas? De la actitud de Surinam si hay evidencia. Por cierto que mal que no pasó la H, un pueblo muy querido por Guate. pic.twitter.com/wuZrcRgRje — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) October 7, 2026

En las fotografías se muestran acciones inapropiadas de los jugadores, algunos haciendo señas obscenas a la afición de Guatemala y otros incluso escupiendo hacia las gradas del estadio.

Muchos aficionados guatemaltecos afirman que no existen pruebas que demuestren que, dentro del estadio, se hayan cometido actos de racismo en contra de los jugadores de Surinam.

"Es fácil hablar sin presentar las pruebas, los jugadores inventaron eso cuando vieron que les expulsaron a un jugador. Nunca hubo gritos racistas. La afición solo devolvía las burlas y provocaciones", dice otro usuario en redes.

Otros aficionados pidieron a las autoridades deportivas de Guatemala esclarecer lo ocurrido.

"Hay fotos y videos de cómo los jugadores provocaron a la afición", exclamó otro usuario en redes.

Qué fácil es hablar sin pruebas, ellos inventaron eso cuando vieron que les expulsaron al jugador, nunca hubo gritos racistas, la afición solo les estaba devolviendo el montón de burlas y provocaciones.



¿Ustedes quieren que los jugadores provoquen y la afición de quede callada? https://t.co/0jnXXi9Rv1 — 👻UN DULCE PATÁN🇬🇹 (@un_dulce_patan) October 6, 2026

Hasta el momento, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala no se ha pronunciado sobre lo ocurrido ni sobre las declaraciones del presidente de la FIFA.

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