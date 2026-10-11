Antigua volvió al triunfo con un 2-1 ante Cobán y se acerca a la cima del Apertura 2026

Antigua GFC volvió a ganar. Los coloniales vencieron 2-1 a Cobán Imperial en el estadio Pensativo en la jornada 13 del Apertura 2026 cortando una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria en lo que fue un triunfo muy importante para sus aspiraciones en el torneo.



El partido comenzó con Cobán generando el mayor peligro. Los Príncipes Azules avisaron desde el inicio con un cabezazo de Juan Winter que se estrelló en el travesaño al minuto 4 y siguieron atacando en los primeros minutos antes de que Antigua tomara el control del balón.

Al minuto 38 llegó el gol que abrió el partido. William Fajardo sacó un disparo lejano que Tomás Casas rechazó al centro y Kevin López aprovechó el rebote para rematar solo y poner el 1-0 para los aguacateros en el estadio Pensativo.

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Cobán no se rindió y en el segundo tiempo igualó al minuto 71. Michael Moreira aprovechó un centro de Janderson Pereira que la defensa no pudo rechazar para poner el 1-1 en un tanto que fue revisado por el FVS por fuera de lugar antes de ser convalidado.

Maziero sentenció desde el penal

Con el marcador igualado el partido se complicó aún más para Cobán. Al minuto 79 Darwin Torres cometió una falta sobre William Fajardo dentro del área y tras la revisión del FVS el árbitro sancionó penal y expulsó al defensor cobanero dejando a los Príncipes Azules con diez jugadores.



Agustín Maziero que había ingresado desde el banquillo no falló desde el punto penal al minuto 85 y colocó el balón con precisión para poner el 2-1 definitivo que sentenció el partido en el estadio Pensativo.

Con esta victoria Antigua suma 25 puntos y se instala en la segunda posición del Apertura 2026 igualando a Municipal aunque con menor diferencia de goles. Los Nobles demostraron carácter para remontar y encontrar el gol de la victoria en los momentos más difíciles.

Cobán por su parte sufre una derrota que frena su reciente racha positiva en el torneo. Los Príncipes Azules que venían encadenando victorias consecutivas salen del estadio Pensativo con las manos vacías en la jornada 13 del Apertura 2026.