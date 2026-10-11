Municipal retoma el liderato pese al empate 1-1 con Marquense en El Trébol

Municipal no pudo con Marquense en El Trébol. Los escarlatas igualaron 1-1 ante los Leones en la jornada 13 del Apertura 2026 en un partido donde dominaron en el primer tiempo pero no pudieron sostener la ventaja en el complemento.

El partido comenzó bajo la lluvia con Municipal tomando el control desde el inicio. Al minuto 13 José Morales entró por la izquierda y Jefry Bantes anticipó a Linton para cruzar el balón ante Gutiérrez y poner el 1-0 en lo que fue el noveno gol del delantero en la Liga Nacional.

Con la ventaja Municipal siguió dominando el primer tiempo aunque sin generar mucho peligro adicional. Marquense intentó reaccionar con algunas llegadas de Escalante sin encontrar el camino al gol en lo que fue una primera mitad controlada por los escarlatas que se fueron al descanso con el 1-0.

Jefry Bantes celebra el gol de Municipal ante Marquense en el estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)



Municipal no encontró el gol de la victoria

Con el marcador igualado Municipal buscó recuperar la ventaja con cambios y presión ofensiva. Los escarlatas tuvieron varias llegadas pero Marquense resistió con orden hasta el pitazo final para llevarse un valioso punto de El Trébol.

Con este empate Municipal retoma el liderato del Apertura 2026. Los escarlatas suman 25 puntos y un diferencial de goles de +11, mientras en el segundo puesto está Guastatoya, también con 25 unidades pero con +4.

Marquense por su parte suma un punto importante que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares. Los Leones demostraron que tienen argumentos para competir ante cualquier rival incluso en el estadio más difícil de visitar.

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