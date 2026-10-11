San Pedro remonta 2-1 a Comunicaciones y se mantiene invicto en su estadio

San Pedro mantuvo su invicto como local. Los gallos remontaron 2-1 a Comunicaciones en el estadio Municipal Sampedrano en la jornada 13 del Apertura 2026 en un partido muy intenso que terminó con una remontada que ratifica la fortaleza de San Pedro en casa.

El primer tiempo fue muy disputado con San Pedro dominando pero sin concretar. Los gallos tuvieron las ocasiones más claras con Sebastián Colón estrellando un tiro en el poste y Germán Águila viendo anulado un gol por fuera de lugar. Fredy Pérez fue figura de los Cremas con varias atajadas importantes.

Sin embargo fue Comunicaciones quien se adelantó en el marcador. Al filo del descanso Luis Olivera remató de volea dentro del área tras un tiro de esquina para poner el 0-1 en un tanto que fue validado tras varios minutos de revisión en el FVS dejando a los Cremas con la ventaja al descanso.

En el segundo tiempo San Pedro salió con más intensidad buscando el empate. Al minuto 59 Benedicto Aldana que había ingresado desde el banquillo sacó un derechazo de larga distancia que venció a Fredy Pérez para poner el 1-1 en lo que fue uno de los goles más espectaculares de la jornada.

Fredy Pérez no puede evitar el golazo de Benedicto Aldana en el partido entre San Pedro FC y Comunicaciones por la jornada 13 del Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Yamileth Marroquín)

Chacón selló la remontada

Con el empate San Pedro siguió presionando y Comunicaciones intentó reaccionar con varios cambios. Al minuto 79 un mal rechace de la defensa crema quedó en los pies de Steveth Chacón que con tiempo y espacio disparó de derecha para poner el 2-1 definitivo en el estadio Sampedrano.

Comunicaciones buscó el empate en los minutos finales con varias llegadas peligrosas. Sin embargo David Álvarez salvó desde la línea un remate de Nelso García al minuto 84 en lo que fue la acción más importante de los últimos minutos para mantener la ventaja de San Pedro.

Con esta victoria San Pedro suma puntos importantes y mantiene su invicto como local en el Apertura 2026. Los gallos que siguen siendo una de las sorpresas del torneo demostraron una vez más que su estadio es una fortaleza difícil de conquistar en el campeonato chapín.

Comunicaciones por su parte sufre una derrota que frena su racha positiva en el torneo. Los cremas que venían de sumar victorias consecutivas no pudieron mantener la ventaja y se van del estadio Sampedrano sin puntos en la jornada 13 del Apertura 2026.