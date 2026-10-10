Doblete de Héctor Morales le da la remontada 2-1 a Aurora sobre Xelajú

Aurora remontó con carácter en el estadio Cementos Progreso. Los aurinegros vencieron 2-1 a Xelajú MC en la jornada 13 del Apertura 2026 con un doblete de Héctor Morales que le dio la vuelta a un partido donde los superchivos se habían puesto en ventaja al minuto 35.

El gol de Xelajú llegó por un error del portero Diego Navas. Steven Cárdenas ejecutó un tiro de esquina que Navas intentó atrapar sin éxito y el delantero quetzalteco aprovechó el fallo del guardameta para poner el 1-0 antes del descanso en lo que fue el único tanto del primer tiempo.

Esbin García / PL

Aurora salió con todo en el segundo tiempo y presionó desde los primeros minutos. Al minuto 51 Víctor Urías envió un centro preciso que Héctor Morales conectó de cabeza para empatar el partido y darle vida a los aurinegros en el Cementos Progreso.

Al minuto 53 Xelajú quedó con diez jugadores cuando Javier González fue expulsado tras una revisión del FVS por un manotazo sobre Morales en lo que fue el quinto partido consecutivo en que los Superchivos registran una expulsión.

Aurora aprovechó la superioridad numérica

Con diez rivales Aurora tomó el control del partido y buscó el gol de la victoria. Al minuto 70 el árbitro señaló penal por una mano de Marcelo Hernández dentro del área tras una revisión del FVS que confirmó la infracción.

Héctor Morales no falló desde el punto de penal al minuto 74 y engañó a Rubén Darío Silva para poner el 2-1 definitivo completando su doblete en lo que fue el gol más importante de la noche para los aurinegros en el Cementos Progreso.

Xelajú intentó reaccionar en los minutos finales e incluso tuvo un gol anulado por fuera de lugar de Yilton Díaz al minuto 85. Sin embargo Aurora resistió hasta el pitazo final para llevarse una victoria muy importante en la jornada 13 del Apertura 2026.

Con este triunfo Aurora suma puntos importantes y escala posiciones en la tabla del Apertura 2026. Los aurinegros demostraron carácter para remontar mientras Xelajú sigue con su mala racha de expulsiones que le ha complicado los partidos en las últimas jornadas del torneo chapín.