Concacaf eligió el gol de Matt Evans como el mejor de la fase de grupos de la Liga de Naciones

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Concacaf eligió el gol de Matt Evans como el mejor de la fase de grupos de la Liga de Naciones

El mediocampista guatemalteco anotó de zurda desde fuera del área en el tiempo de reposición para clasificar a la Bicolor a los cuartos de final y Concacaf reconoció su tanto como el mejor gol de la fase.

Alejandra Soto

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Matt Evans celebra el gol ante Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera que Concacaf eligió como el mejor de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27. (Foto Prensa Libre: Matts Evans).

Matt Evans recibió un reconocimiento especial. Concacaf eligió el gol del mediocampista guatemalteco ante Surinam como el mejor de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27 por encima de otros nueve candidatos de distintas selecciones de la región.

El tanto llegó en el momento más importante del partido. Guatemala necesitaba una victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final y el marcador estaba igualado sin goles cuando Evans apareció en el tiempo de reposición para definir el encuentro.

La jugada se construyó con intervenciones de Jonathan Franco, Rudy Muñoz y Olger Escobar. Evans recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate de zurda que terminó en el ángulo de la portería de Frans Vaessen en lo que fue uno de los goles más importantes de la historia reciente de la Selección Nacional.

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El ranking de los mejores goles

Concacaf seleccionó diez goles de la fase de grupos para el reconocimiento con Evans encabezando la lista por encima de Luis Palma de Honduras, Lucas Bretón de República Dominicana y Janis Antiste de Martinica entre otros destacados de la competencia regional.

El gol también marcó un momento especial en la carrera del joven mediocampista. Evans nacido en Estados Unidos pero representando internacionalmente a Guatemala ha sido una de las apuestas jóvenes del técnico Luis Fernando Tena y su anotación ante Surinam es el momento más importante de su trayectoria con la Bicolor.

Guatemala avanza a los cuartos de final

Con el gol de Evans Guatemala terminó la fase de grupos con siete puntos y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Liga A de la Liga de Naciones. La Bicolor se medirá ahora ante Canadá con el partido de ida el 13 de noviembre y la vuelta el 16 de noviembre.

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