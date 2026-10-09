Liga Nacional de Guatemala: fechas, horarios y partidos de la jornada 13 del Apertura 2026

La Liga Nacional de Guatemala disputará este fin de semana, 10 y 11 de octubre, la jornada 13 del Torneo Apertura, una fecha que promete intensidad y partidos de alto nivel. El líder, Guastatoya, buscará mantenerse en la cima de la clasificación, mientras que equipos como Cobán Imperial y Comunicaciones intentarán prolongar su ascenso tras un inicio de campeonato irregular.

Por su parte, Suchitepéquez irá en busca de su segundo triunfo de la temporada con el objetivo de comenzar a salir del sótano de la tabla, ya que, luego de 12 jornadas, el conjunto venado acumula apenas seis puntos.

La fecha arrancará en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, cuando Aurora FC, que nuevamente no atraviesa su mejor torneo, reciba a Xelajú MC. El conjunto altense llega motivado tras su victoria frente a San Pedro, mientras que los aurinegros intentarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos. El encuentro está programado para las 15 horas.

Más tarde, a las 17 horas, Suchitepéquez recibirá a Mixco en el estadio Carlos Salazar Hijo. El cuadro venado necesita con urgencia una victoria, ya que actualmente ocupa el último lugar de la clasificación y ve cómo el resto de los equipos comienza a tomar distancia. Del otro lado, los chicharroneros buscarán llevarse los tres puntos como visitantes para seguir escalando posiciones.

La jornada sabatina concluirá a las 19 horas en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco enfrentará al líder Guastatoya. Los toros intentarán quedarse con la victoria para alejarse de los últimos puestos de la tabla, mientras que los pechoamarillos buscarán sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Será un duelo entre dos equipos con necesidades muy distintas, pero con la misma obligación de ganar.

El domingo se disputarán tres encuentros. El primero tendrá lugar en el estadio Municipal de San Pedro a las 15 horas, donde el conjunto shecano recibirá a Comunicaciones, equipo que llega con dos victorias consecutivas. El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que San Pedro intentará regresar a la senda del triunfo, mientras que los cremas buscarán confirmar su mejoría bajo la dirección de Roberto Montoya. Se espera una gran asistencia de aficionados.

La actividad continuará en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", cuando a las 17 horas Municipal reciba a Marquense. Los escarlatas intentarán sumar una nueva victoria y esperar una combinación de resultados que les permita recuperar el liderato del campeonato.

La jornada finalizará en el estadio Pensativo, donde Antigua GFC recibirá a Cobán Imperial a las 19.10 horas. Será un duelo entre dos equipos que atraviesan momentos distintos: los aguacateros buscarán cortar una racha de tres partidos sin ganar, mientras que los príncipes azules intentarán sumar su tercera victoria consecutiva. Así se cerrará una jornada que promete emociones de principio a fin en la Liga Nacional de Guatemala.