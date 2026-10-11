Suchitepéquez y Mixco se repartieron los puntos en un intenso 3-3 en el Carlos Salazar Hijo

Suchitepéquez y Mixco protagonizaron uno de los partidos más intensos de la jornada 13 del Apertura 2026 con seis goles y un resultado final de 3-3 en el estadio Carlos Salazar Hijo en un encuentro que tuvo que ser reprogramado a este domingo por las fuertes lluvias que inundaron la cancha el sábado.

El partido arrancó el sábado con Zamorano abriendo el marcador al minuto 5 tras un centro de Icuté desde la derecha. Sin embargo la torrencial lluvia inundó el campo al minuto 13 y obligó a suspender el encuentro que se reanudó este domingo con el marcador 1-0 a favor de los Venados.

Al reanudarse Mixco respondió de inmediato. Cristian Jiménez igualó con un remate de cabeza al minuto 18 aprovechando una mala salida del portero. Sin embargo Zamorano volvió a aparecer al 32 con un remate cruzado en el segundo palo para poner el 2-1 y mandar a ambos equipos al descanso con ventaja para Suchitepéquez.

PL / CSD Suchitepéquez

Mixco igualó

El inicio del segundo tiempo fue explosivo. Al minuto 49 Lynner García disparó al ángulo inferior tras un gran pase de Bolaños para empatar 2-2. Apenas tres minutos después Bolaños anotó el 2-3 con un fuerte disparo para dar la vuelta al marcador en lo que parecía encaminar la victoria de los Chicharroneros.

Sin embargo Suchitepéquez no se rindió. Al minuto 66 Alejandro Galindo que había ingresado desde el banquillo igualó el marcador con el 3-3 para mantener vivo a los Venados en lo que fue el gol más importante de la noche para el conjunto mazateco.

Ambos equipos buscaron el gol de la victoria en los minutos finales sin encontrarlo. El 3-3 definitivo no le sirve a ninguno de los dos en sus respectivos objetivos del torneo chapín.

Con este empate Suchitepéquez permanece en el último lugar de la tabla. Mixco deja escapar dos puntos que lo hubieran acercado más a los primeros lugares del Apertura 2026.