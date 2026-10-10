Malacateco frenó al líder Guastatoya con un contundente 2-0 en el estadio Santa Lucía

Malacateco dio la sorpresa del sábado. Los toros vencieron 2-0 al líder Guastatoya en el estadio Santa Lucía de Malacatán en la jornada 13 del Apertura 2026 en lo que fue una de las victorias más importantes del torneo para el conjunto de Malacatán.

El primer tiempo fue muy parejo sin goles. Malacateco tuvo las ocasiones más claras con un disparo de Nelson Andrade que se estrelló en el travesaño al minuto 15 y varias intervenciones del portero Rubén Escobar que evitaron el gol local antes del descanso.

Guastatoya por su parte intentó dominar con líneas adelantadas pero no logró generar peligro real sobre la portería de los toros. El árbitro también rechazó una solicitud de revisión del FVS por una posible falta sobre Ávalos dentro del área en lo que fue uno de los momentos más polémicos del primer tiempo.

Al minuto 52 llegó el gol que abrió el partido. Diego Sánchez envió un centro al área que Rubén Escobar no pudo despejar y el balón terminó rebotando en Carlos Alvarado para poner el 1-0 en propia puerta en lo que fue el inicio de una segunda mitad muy positiva para los Toros.

PL / Deportivo Malacateco

Morales sentenció con tiro libre

Con la ventaja Malacateco tomó el control del partido y Guastatoya tuvo dificultades para reaccionar. Los visitantes realizaron varios cambios buscando el empate pero los Toros se mantuvieron ordenados y seguros en defensa durante los minutos más complicados del encuentro.

Al minuto 80 Fernando Morales que había ingresado seis minutos antes sentenció el partido con un tiro libre ejecutado con la pierna derecha que superó al portero Escobar para poner el 2-0 definitivo en el estadio Santa Lucía de Malacatán.

Guastatoya no pudo descontar en los minutos finales y Malacateco administró su ventaja con tranquilidad hasta el pitazo final para llevarse una victoria que tiene un enorme valor en la segunda vuelta del Apertura 2026.

Con este resultado Malacateco suma puntos importantes y escala posiciones en la tabla mientras Guastatoya cede el liderato provisional tras su primera derrota en varios partidos en el torneo chapín en lo que abre aún más la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.