Torneo Apertura 2026: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Nacional después de la fecha 13

Han transcurrido 13 jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y la pelea por los primeros puestos se mantiene más cerrada que nunca. Municipal, Guastatoya y Antigua GFC comparten el liderato de la clasificación general, lo que refleja la paridad que caracteriza al campeonato en esta temporada.

Sin embargo, la lucha no solo se desarrolla en la tabla de posiciones. La carrera por el título de goleador también se encuentra al rojo vivo tras disputarse la segunda jornada de la segunda vuelta del certamen. Actualmente, tres futbolistas comparten el primer lugar de la tabla de artilleros, mientras que un grupo muy competitivo los sigue de cerca.

En lo más alto aparece el delantero guatemalteco Héctor Alejandro Morales Muñoz, de Aurora FC, quien marcó un doblete en la reciente victoria de su equipo ante Xelajú MC. Gracias a esa actuación, el atacante de 28 años alcanzó los seis goles en 467 minutos disputados y se convirtió en uno de los líderes de goleo del torneo.

Morales comparte la cima con dos jugadores de Antigua GFC: Kevin López y Agustín Maziero, quienes también registran seis anotaciones en la presente campaña.

Detrás de ellos se encuentra un grupo de cuatro futbolistas con cinco goles: Steven Cárdenas y Yair Jaén, ambos de Xelajú MC; Yonatán Pozuelos, del Deportivo Mixco, y Víctor Ávalos, de Guastatoya.

La lista de los 10 máximos goleadores la completan William Fajardo (Antigua GFC), John Méndez (Municipal) y Francisco Grande, todos con cuatro anotaciones.

Uno de los aspectos más llamativos de esta clasificación es el protagonismo de los futbolistas nacionales. De momento, varios jugadores guatemaltecos se mantienen en la pelea por el liderato de goleo, encabezados por Morales, quien se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato al momento.

Cabe recordar que en los últimos tres torneos el reconocimiento de máximo goleador fue para Nicolás Martínez, quien se consolidó como una de las principales referencias ofensivas de la liga. No obstante, en el presente certamen suma únicamente tres goles en 617 minutos disputados, lejos de los números que lo llevaron a dominar la tabla en campeonatos anteriores.

La lucha por el liderato de goleo continúa completamente abierta de cara a la próxima jornada del Apertura 2026. Por ahora, la gran sorpresa la protagoniza Héctor Morales , quien con seis anotaciones se ha abierto paso entre los máximos goleadores del torneo y mantiene vivas sus aspiraciones de quedarse con el reconocimiento individual al finalizar la fase de clasificación.