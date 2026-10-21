Selección de Guatemala: esta será la cantidad de boletos disponibles para el duelo ante Canadá

La Selección Nacional de Guatemala está a poco más de 20 días de disputar una de sus series más importantes de los últimos años, cuando enfrente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.

Además de buscar un histórico boleto a las semifinales del torneo, la Bicolor intentará asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027, el principal certamen de selecciones de la región.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena llega motivado después de clasificarse por primera vez a esta instancia de la competición. Ahora, la Azul y Blanco buscará dar otro paso histórico frente a una de las selecciones más competitivas de la Concacaf.

La serie comenzará el próximo 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde Guatemala disputará el partido de ida como local. Tres días después se jugará el encuentro de vuelta en territorio canadiense, donde se definirá al clasificado a las semifinales de la Liga de Naciones.

La Bicolor intentará aprovechar su condición de local en el primer compromiso para tomar ventaja antes de visitar a Canadá en el partido decisivo.

¿Cuántos boletos estarán disponibles para Guatemala contra Canadá?

La venta de entradas para el partido de ida comenzará el próximo viernes 30 de octubre, según informaron autoridades de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) a Prensa Libre.

Los boletos estarán disponibles a través de una plataforma virtual y cada aficionado podrá adquirir un máximo de tres entradas. Ante la expectativa que ha generado el encuentro, se confirmó que se pondrán a la venta 5 mil 800 boletos, distribuidos de la siguiente manera:

Tribuna: 300 boletos.

300 boletos. Platea: 1 mil 850 boletos.

1 mil 850 boletos. Preferencia: 1 mil 100 boletos.

1 mil 100 boletos. Preferencia visita: 350 boletos.

350 boletos. General: 2 mil 200 boletos.

Por el momento, la Fedefut no ha dado a conocer los precios oficiales de las distintas localidades, por lo que los aficionados deberán estar atentos a los canales oficiales para conocer los detalles.

La afición guatemalteca espera con entusiasmo esta eliminatoria, en la que la Selección Nacional buscará avanzar por primera vez a las semifinales de la Liga de Naciones y asegurar su presencia en la Copa Oro 2027.