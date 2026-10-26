Harry Kane hace historia y Alexia Putellas recupera el trono en la gala del Balón de Oro 2026

El delantero inglés Harry Kane hizo historia este lunes al conquistar el Balón de Oro 2026, durante la gala celebrada en el teatro London Palladium. El atacante del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra se convirtió en el sexto futbolista inglés en obtener el prestigioso galardón y en el primero desde que Michael Owen lo consiguió en el 2001.

Kane completó una destacada temporada tanto con su club como con su selección. El goleador inglés cerró el curso con 73 anotaciones y ocho asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los delanteros más determinantes del futbol mundial.

Su capacidad goleadora, liderazgo y regularidad fueron fundamentales para imponerse en una de las votaciones más disputadas de los últimos años.

El atacante llegó a la ceremonia como uno de los principales favoritos y finalmente recibió el máximo reconocimiento individual del futbol mundial, con el que coronó una temporada memorable para su carrera y para el futbol inglés.

Alexia Putellas vuelve a conquistar el Balón de Oro

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas, actual jugadora del London City Lionesses, recuperó el trono al conquistar su tercer Balón de Oro, después de los obtenidos en el 2021 y el 2022.

La futbolista catalana puso fin al dominio de su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora de las tres ediciones anteriores, y volvió a ser reconocida como la mejor jugadora del mundo después de una sobresaliente temporada.

Putellas registró 20 goles y 14 asistencias durante el curso y fue pieza fundamental en la histórica campaña del Barcelona, equipo con el que conquistó la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Liga de Campeones de Europa, antes de concretar su traspaso al futbol inglés.

Además, con la selección española contribuyó a la conquista de la Liga de Naciones. En el plano individual, fue reconocida como la mejor jugadora de Europa por la Uefa, integró el once ideal de la Liga de Campeones y recibió la distinción de mejor futbolista de la Liga de Naciones.

Con este nuevo galardón, Alexia Putellas amplía el dominio español en el Balón de Oro femenino y consolida su trayectoria como una de las futbolistas más destacadas de los últimos años.