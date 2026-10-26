Balón de Oro 2026 EN VIVO: siga la gala de premiación desde Londres

El Balón de Oro 2026 acapara la atención del futbol mundial con una disputa abierta por uno de los premios individuales más prestigiosos de este deporte. Por primera vez en muchos años, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo figuran entre los principales aspirantes al reconocimiento.

Entre los favoritos para conquistar el galardón destacan el inglés Harry Kane, el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal, quienes buscarán coronar sus destacadas actuaciones con la obtención del trofeo.

La ceremonia se celebrará este lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium, en Londres, lo que marcará un hecho histórico al realizarse por primera vez fuera de París. Además de reconocer al mejor futbolista de la categoría masculina, la gala también premiará a las figuras más destacadas del futbol femenino.

. Con el recuerdo del Mundial 2026 todavía reciente, crece la expectativa por conocer al nuevo ganador del Balón de Oro, en una edición que podría marcar el inicio de una nueva era en el fútbol mundial. Siga aquí las principales incidencias de la gala y toda la información de última hora.

26 de octubre 2026, 12:15h Luis de la Fuente desfila por la alfombra

El seleccionador de España campeón del mundo 2026, Luis de la Fuente, hace su llegada a la alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026, una de las noches más esperadas del futbol mundial.

Luis de la Fuente opens the red carpet! Watch it live on @DAZNFootball. #ballondor https://t.co/Z10h5N0qmX — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

26 de octubre 2026, 12:10h Clasificación del Balón de Oro 2026

12. Pau Cubarsí

13. Achraf Hakimi

14. Vitinha

15. Declan Rice

16. Ferran Torres

17. Vinicius Júnior

18. Marc Cucurella

19. João Neves

20. Willian Pacho

21. Gabriel Magalhães

22. Lautaro Martínez

23. Nuno Mendes

24. Luis Díaz

25. Marquinhos

26. Dayot Upamecano

27. Bruno Fernandes

28. Julián Quiñones

29. William Saliba y Sadio Mané

26 de octubre 2026, 12:00h Vinícius Jr., puesto 17 en el Balón de Oro

El brasileño Vinícius Jr. se ubicó en la posición 17 del Balón de Oro 2026, en una edición marcada por una fuerte competencia entre las principales figuras del futbol mundial.

Ranked at the 17th place of the 2026 Ballon d’Or Vinícius Jr. @realmadrid @CBF_Futebol #ballondor https://t.co/T5bq0ZKMYH — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

26 de octubre 2026, 12:00h ¿Quién será el sucesor de Dembélé?

Este lunes, en Londres, se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026, galardón que reconocerá al mejor futbolista de la temporada y al sucesor de Ousmane Dembélé. Entre los principales candidatos figuran Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal, quienes parten como favoritos para quedarse con el prestigioso premio.