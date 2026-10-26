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Fútbol Internacional
Balón de Oro 2026 EN VIVO: siga la gala de premiación desde Londres
Londres se viste de gala este lunes para conocer al nuevo Balón de Oro 2026, en una edición marcada por el relevo generacional.
Los muñecos de cera que representan a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé han sido reunidos de manera excepcional en el Museo Madame Tussaud de Londres, en anticipo a la esperada entrega del Balón de Oro, el próximo lunes en la capital británica. Los tres jugadores de Inglaterra, Francia y España son los favoritos en todos los pronósticos para hacerse con el trofeo, uno de los más codiciados del mundo.(Foto Prensa Libre: EFE).
El Balón de Oro 2026 acapara la atención del futbol mundial con una disputa abierta por uno de los premios individuales más prestigiosos de este deporte. Por primera vez en muchos años, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo figuran entre los principales aspirantes al reconocimiento.
Entre los favoritos para conquistar el galardón destacan el inglés Harry Kane, el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal, quienes buscarán coronar sus destacadas actuaciones con la obtención del trofeo.
La ceremonia se celebrará este lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium, en Londres, lo que marcará un hecho histórico al realizarse por primera vez fuera de París. Además de reconocer al mejor futbolista de la categoría masculina, la gala también premiará a las figuras más destacadas del futbol femenino.
. Con el recuerdo del Mundial 2026 todavía reciente, crece la expectativa por conocer al nuevo ganador del Balón de Oro, en una edición que podría marcar el inicio de una nueva era en el fútbol mundial. Siga aquí las principales incidencias de la gala y toda la información de última hora.
Luis de la Fuente desfila por la alfombra
El seleccionador de España campeón del mundo 2026, Luis de la Fuente, hace su llegada a la alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026, una de las noches más esperadas del futbol mundial.
Luis de la Fuente opens the red carpet! Watch it live on @DAZNFootball. #ballondor https://t.co/Z10h5N0qmX— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Clasificación del Balón de Oro 2026
12. Pau Cubarsí
13. Achraf Hakimi
14. Vitinha
15. Declan Rice
16. Ferran Torres
17. Vinicius Júnior
18. Marc Cucurella
19. João Neves
20. Willian Pacho
21. Gabriel Magalhães
22. Lautaro Martínez
23. Nuno Mendes
24. Luis Díaz
25. Marquinhos
26. Dayot Upamecano
27. Bruno Fernandes
28. Julián Quiñones
29. William Saliba y Sadio Mané
Vinícius Jr., puesto 17 en el Balón de Oro
El brasileño Vinícius Jr. se ubicó en la posición 17 del Balón de Oro 2026, en una edición marcada por una fuerte competencia entre las principales figuras del futbol mundial.
Ranked at the 17th place of the 2026 Ballon d’Or Vinícius Jr. @realmadrid @CBF_Futebol #ballondor https://t.co/T5bq0ZKMYH— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
¿Quién será el sucesor de Dembélé?
Este lunes, en Londres, se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026, galardón que reconocerá al mejor futbolista de la temporada y al sucesor de Ousmane Dembélé. Entre los principales candidatos figuran Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal, quienes parten como favoritos para quedarse con el prestigioso premio.