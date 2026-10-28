¡El clásico se pinta rojo! Municipal remonta, golea a Comunicaciones y desata la fiesta en El Trébol

El rojo volvió a la senda del triunfo en El Trébol. En una noche cargada de pasión, nervios y emociones, Municipal le regaló una enorme alegría a su afición al remontar y golear 3-1 a Comunicaciones en el clásico 339 del futbol guatemalteco. Los escarlatas no solo celebraron ante su archirrival, sino que también alcanzaron los 30 puntos y se colocaron provisionalmente en la cima del Torneo Apertura 2026.

El estadio Manuel Felipe Carrera fue una auténtica fiesta. Desde horas antes del pitazo inicial, cientos de aficionados llegaron con camisolas, cánticos, juegos pirotécnicos y disfraces. Las gradas se tiñeron de rojo y la ilusión de la hinchada acompañó a un equipo que necesitaba una noche como esta después de seis partidos consecutivos sin ganar.

Pero los clásicos tienen una historia propia y, durante buena parte del primer tiempo, la sonrisa parecía estar del lado crema.

Comunicaciones golpea primero

El encuentro fue intenso, disputado y con dos equipos conscientes de lo que estaba en juego. Comunicaciones apostó por la velocidad de Erick Kuki Lemus y Dairon Reyes, mientras Municipal buscó generar peligro con Pedro Altán y los balones dirigidos a José Carlos, el Flaco Martínez.

Cuando el descanso parecía llegar sin goles, los cremas encontraron el camino. Al minuto 45, Dairon Reyes habilitó a Nelson García, quien definió con un derechazo colocado para vencer a Braulio Linares y silenciar momentáneamente a la afición local.

Municipal tenía que reaccionar. Y lo hizo con el empuje de su gente y la determinación de un equipo que se negaba a dejar escapar otra oportunidad.

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El Flaco Martínez enciende la remontada

En el segundo tiempo, los rojos salieron decididos a cambiar la historia. Cristian Cheka Hernández probó al minuto 48, pero Fredy Pérez respondió con una gran intervención. El guardameta crema volvió a ser protagonista al 70, cuando evitó otra anotación escarlata.

Sin embargo, la presión de Municipal terminó por encontrar recompensa. Una mano de Marco Domínguez dentro del área fue revisada por el árbitro Armando Reyna mediante el sistema de revisión de video FVS. Tras observar la acción, el silbante señaló penalti.

El encargado de asumir la responsabilidad fue el Flaco Martínez. Al minuto 74, el delantero disparó de zurda hacia el poste derecho. Pérez adivinó la dirección, pero no pudo detener el balón. El empate encendió las gradas y devolvió la esperanza a los rojos.

Seis minutos después, el delantero volvió a hacer vibrar El Trébol. Al 80, recibió el balón al borde del área y sacó otro zurdazo que terminó en el fondo de la portería. Era el segundo de Martínez, la remontada estaba consumada y la celebración escarlata estalló en las gradas.

Aubrey David pone la cereza al clásico

Municipal todavía tenía una alegría más reservada para su afición. Aubrey David apareció para marcar el tercer gol y sentenciar una victoria que pasó de la tensión a la euforia.

El 3-1 confirmó una noche inolvidable para los rojos, que encontraron en el clásico el escenario perfecto para reencontrarse con el triunfo. El doblete del Flaco Martínez y la anotación de David fueron el reflejo de una reacción que cambió por completo el rumbo del partido.

La victoria tuvo un premio adicional: Municipal llegó a 30 puntos y asumió provisionalmente el primer lugar del Apertura 2026, uno más que Antigua GFC, que este jueves se enfrentará a San Pedro y todavía puede recuperar la cima.

Además, los escarlatas volvieron a imponerse a su archirrival en el torneo, después de haber ganado 1-0 en condición de visitante durante la primera vuelta.

El clásico terminó teñido de rojo. Municipal recuperó la sonrisa, celebró ante su gente y convirtió una noche de presión en una fiesta que quedará en la memoria de su afición. En El Trébol, el grito fue uno solo: los rojos volvieron a rugir.