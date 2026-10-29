¿Qué quieren los votantes latinos y cuáles son los ocho estados que pueden definir las elecciones?

Las elecciones intermedias del próximo martes 3 de noviembre en EE. UU. renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una parte del Senado y numerosos cargos estatales. Por consiguiente, en esta contienda, el voto latino será un factor relevante para analizar las disputas políticas en distintas regiones del país norteamericano.

Cabe mencionar que el peso de los votantes hispanos no es igual en todos los estados del territorio estadounidense, debido a que California y Texas concentran las mayores cantidades de ciudadanos latinos habilitados para votar, mientras que en Nuevo México y Arizona destaca la proporción que representan dentro del electorado.

Por su parte, Florida y Nevada tienen comunidades latinas numerosas y, en otros estados, como Georgia y Michigan, el interés electoral está relacionado con contiendas específicas y con la posibilidad de que la participación de distintos grupos de votantes influya en los resultados, debido al creciente interés por las elecciones intermedias.

"Al menos entre las personas que conozco existe preocupación por cómo los resultados pueden influir en temas que afectan directamente a sus familias y comunidades, como la política migratoria", reveló a CNN una inmigrante que vive en Nueva Jersey, donde la inmigración es uno de los asuntos que más interesan a los votantes latinos.

Los estados que pueden definir el futuro de los latinos

Conforme a lo expuesto por el Pew Research Center, un centro de investigación estadounidense sin fines de lucro y de carácter no partidista, con sede en Washington, en el 2025 California tenía alrededor de 8 millones de ciudadanos latinos habilitados para votar en las elecciones, seguida de Texas, con 6 millones, y Florida, con 3 millones.

Frente a este escenario, los latinos representaban el 43% del electorado habilitado para votar en Nuevo México, el 33% en California, el 32% en Texas, el 25% en Arizona y el 23% en Florida. Por ello, estas cifras corresponden a ciudadanos adultos habilitados para votar, no necesariamente registrados ni participantes en las elecciones intermedias.

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Ante esta situación, la relevancia de estos estados también depende de los cargos en disputa, dado que habrá elecciones para gobernador en California, Florida, Texas, Arizona, Nevada, Georgia, Michigan y Nuevo México, uno de los estados centrales para analizar el voto latino por la cantidad de ciudadanos hispanos habilitados para votar.

Dadas las circunstancias, la inmigración es uno de los asuntos que más interesan a los votantes latinos de cara a las elecciones intermedias, aunque consideran aún más importantes la economía, el cuidado de la salud, la educación y el futuro de la democracia en el país, de conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión.

El grupo latino crece y se hace más diverso

De acuerdo con el Latino Donor Collaborative (LDC), una organización sin fines de lucro que busca transformar la percepción pública sobre los latinos mediante la sustitución de estereotipos por datos reales y objetivos e investigaciones basadas en hechos, la población latina en EE. UU. está conformada por 70 millones de personas.

El LDC asegura que alrededor del 80% de ellas tiene ciudadanía estadounidense y que los nacimientos cobran cada vez más relevancia en el crecimiento de este grupo, debido a que la mayoría de los latinos en EE. UU. son originarios de México, con el 59%; les siguen los de Puerto Rico, con el 10%; El Salvador y Cuba, con el 4% cada uno.

“Continuamente tratamos a los latinos como un grupo monolítico con un conjunto similar de prioridades”, concluyó Emiliano Aguilar, profesor de Historia en el Instituto de Estudios Latinos de la Universidad de Notre Dame, quien considera que la inmigración es un asunto de interés para los latinos debido a las políticas de control migratorio.