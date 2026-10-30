¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli? Fecha, horario y transmisión en México y EE. UU.

En Medio Oriente, con varias horas de diferencia respecto de América, Saúl Álvarez regresa al cuadrilátero después de 13 meses de ausencia en busca de más coronas. Este 31 de octubre, buscará arrebatarle el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo a Christian Mbilli, un pugilista que nunca ha enfrentado a un rival de su calibre.

El tapatío llegó a Arabia Saudita para encabezar la función "México vs. El Mundo", programada en The Venue como parte de la séptima edición de Riyadh Season. Por ello, la velada será transmitida por DAZN bajo la modalidad de pago por evento y tendrá un precio de US$18 (Q135) solo por la pelea, o de US$20 (Q155) por un contrato anual.

Ante esta situación, tras un periodo de inactividad que incluyó una operación de codo, Álvarez, más allá de sus rivales, tiene en el tiempo a su mayor enemigo, tal como lo demostró su derrota ante Terence Crawford, quien se retiró luego de la mejor victoria de su carrera, por lo que Mbilli pasó de ser campeón interino a monarca absoluto.

Asimismo, "El Canelo" no ha ganado por nocaut técnico desde el 2021 y la última vez que noqueó claramente a un rival fue en el 2019. Por ende, aunque ha derrotado a varios rivales de calidad y de mayor tamaño que él, no ha conseguido un nuevo nocaut, lo que ha alimentado las opiniones de que su poder y su resistencia han disminuido.

¿Cuándo es Canelo vs. Mbilli?

La transmisión estará disponible por DAZN desde las 11.00 horas para México y Centroamérica, mientras que el combate estelar está previsto entre las 14.00 y las 15.00 horas, aunque los horarios podrían variar dependiendo de la duración de las peleas previas, en las que participarán Jaime Munguía, Alan David Picasso y Divino Espinoza.

Dadas las circunstancias, Saúl "El Canelo" Álvarez y Christian Mbilli Assomo se enfrentarán el próximo sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, a las 17.00 horas de Nueva York, Miami y Washington; a las 16.00 horas de Chicago, Houston y Dallas, y a las 13.00 horas de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas.

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Frente a este escenario, el mexicano alista su regreso al cuadrilátero en el 2026, en busca de convertirse nuevamente en campeón mundial en la capital de Arabia Saudita, un año y un mes después de haber perdido todos los cinturones de la categoría de los supermedios. Ahora, su próximo rival mantiene un récord invicto en el boxeo profesional.

Saúl tendrá enfrente a un rival que registra 29 victorias, un empate y 24 nocauts, en una pelea que pondrá a prueba toda su experiencia ante uno de los pegadores más peligrosos de la división. Por ello, la capacidad de Álvarez para responder con contragolpes será clave en este duelo, que puede exigirle al mexicano mantener el ritmo.

Récord previo al combate

El Canelo Álvarez llega a este combate en Arabia Saudita con números titánicos: 63 victorias, de las cuales 39 fueron por nocaut. Además, registra solo dos empates, ante Gennady Golovkin y Jorge Suárez, este último en octubre del 2006, antes de marcar una época para la generación actual, en la que ha demostrado disciplina y trabajo arduo.

Por su parte, Christian Mbilli, boxeador camerunés nacionalizado francés, acumula 30 peleas, con un récord de 29 victorias, 24 de ellas por nocaut, y un empate, registrado en su último combate ante el guatemalteco Lester Martínez en Las Vegas, enfrentamiento que fue catalogado como la Pelea del Año por el Consejo Mundial de Boxeo.