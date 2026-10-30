La Catrina más alta del mundo llega al Zócalo de la Ciudad de México: ¿hasta cuándo podrá visitarla?

El Día de Muertos es una tradición mexicana que "más que llorar la muerte, celebra la vida" y que, desde hace años, ha ganado reconocimiento internacional por su colorido y porque, en palabras de la secretaria de Turismo de México, Michelle Fridman, es una forma "entrañable" de acercarse a la cultura y a la idiosincrasia de la nación.

Así pues, dioses prehispánicos convertidos en catrinas monumentales emergen entre campos, plazas y calles de México, donde el Día de Muertos revive las creencias ancestrales sobre la naturaleza y el mundo de los muertos. Por ello, cientos de personas se dieron cita en el Zócalo para la inauguración de la Megaofrenda por la festividad.

La Ciudad de México obtuvo un récord Guinness con la instalación de una catrina monumental de casi 34 metros de altura en el Zócalo, luego de que la figura de cartonería fuera acreditada como la más alta del mundo por Guinness World Records, entidad que reconoce oficialmente logros extremos, únicos o insólitos desde 1950.

Por lo tanto, la catrina de casi 34 metros, instalada frente a la Catedral Metropolitana, forma parte de la ofrenda monumental del Día de Muertos en la Plaza de la Constitución, rodeada de flores de cempasúchil, uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana por su significado visual y espiritual durante la celebración.

Homenaje a José Guadalupe Posada

Durante la inauguración de la ofrenda, la representante de los Records Guinness señaló que la figura representa una crítica a la vanidad, el clasismo y las falsas apariencias, al recordar que, ante la muerte, no existen diferencias por títulos, apellidos o fortuna. "La Catrina se burla de los privilegios y recuerda que nadie es más que nadie", agregó.

Frente a este escenario, la Jefa de Gobierno de México, Clara Brugada, indicó que la obra fue realizada por el taller de arte Xibalbá, dirigido por Camilo Báez, y rinde homenaje a la Catrina Garbancera, creación del grabador José Posada, que posteriormente fue inmortalizada por Diego Rivera en el mural Sueño de una tarde dominical.

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Ante esta situación, la mandataria de la Ciudad de México aprovechó la oportunidad para inaugurar la iluminación monumental del Zócalo, compuesta por figuras de catrinas, velas, calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y colibríes. Además, destacó que en su elaboración participaron 99 trabajadores de la Secretaría de Obras Nacional.

Por consiguiente, como parte de las actividades por el Día de Muertos, Brugada invitó a la población mexicana e internacional a visitar la ofrenda monumental y anunció que este sábado 31 de octubre se realizará la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, que partirá de la Diana Cazadora rumbo a la Plaza de la Constitución.

¿Hasta cuándo estará la Catrina más alta del mundo?

Conforme a lo expuesto por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la Catrina monumental de más de 33 metros de altura, instalada en el Zócalo, cerrará su exhibición el próximo lunes 2 de noviembre, luego de casi nueve meses de planeación y una semana de montaje en la Plaza de la Constitución de la capital.

Desde su inauguración, el pasado jueves 29 de octubre, el acceso al público es gratuito durante las 24 horas, debido a que la pieza encabeza la Ofrenda Monumental por el Día de Muertos, un proyecto que reunió a más de 180 profesionales, entre artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores mexicanos, orgullosos del evento.