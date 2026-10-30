¿Se puede replicar el modelo Bukele en Perú? La discusión sobre seguridad y gestión penitenciaria

Durante la noche del pasado jueves 29 de octubre, los presidentes de El Salvador y Perú, Nayib Bukele y Keiko Fujimori, firmaron en San Salvador un acuerdo de cooperación en seguridad, salud, infraestructura, educación, comercio y economía, con el principal objetivo de elevar los lazos históricos al nivel de una alianza estratégica.

Esto se debe a que la presidenta peruana Keiko Fujimori se encuentra de visita oficial en El Salvador, donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad ubicada en San Vicente, y se reunió con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y funcionarios de ambos gobiernos en San Salvador.

Por lo tanto, durante una declaración conjunta ante los medios de comunicación, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele agradeció a la presidenta peruana Keijo Fujimori por la visita y destacó que El Salvador "no es solo la nación más segura porque no hay homicidios, sino porque todos los crímenes han caído al mínimo en toda la región".

Asimismo, Bukele enfatizó que durante su gobierno se han implementado reformas que han permitido mejorar el sistema de salud y aseguró que espera lograr otro milagro, como el de la seguridad, en la educación. "La seguridad, si bien tiene un beneficio propio intrínseco, no es el objetivo final sino es el inicio de todo lo demás", argumentó.

Alianza estratégica entre Perú y El Salvador

"Espero que la visita consolide más esta relación entre pueblos hermanos y que podamos colaborar, comerciar y trabajar de la mano en todos los temas en los que podamos contribuir", añadió Bukele, quien destacó los casi 160 años de amistad entre ambos países y aseguró que es necesario elevar los lazos de amistad a una alianza estratégica.

Por su parte, la presidenta de Perú apuntó que la gestión de Bukele les ha devuelto a los ciudadanos salvadoreños algo sagrado: la paz, la seguridad y la libertad de caminar por las calles sin miedo. "Hoy El Salvador ya no es referencia de retos y de dificultades, hoy El Salvador es un foro de esperanza para toda Latinoamérica", enfatizó.

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Frente a este escenario, Fujimori aprovechó su declaración para anunciar la construcción de dos cárceles en su país. Una de ellas, dijo, será para internos de alta peligrosidad y tendrá características similares a las del Cecot, gracias a las sugerencias del ministro Gustavo Villatoro, encargado de la megaprisión de máxima seguridad en El Salvador.

La otra prisión, añadió, será para reos no tan peligrosos donde tendrán que implementar talleres productivos, de manera que la mandataria peruana de 51 años también extendió una invitación formal al presidente salvadoreño Nayib Bukele para una visita oficial a Perú, luego de firmar documentos de cooperación en seguridad y turismo.

¿Se puede copiar el modelo de seguridad de Bukele?

Según Crónica Viva, un diario peruano especializado en noticias políticas, El Salvador enfrentó durante años a pandillas con estructuras territoriales identificables, mientras que Perú padece la expansión de organizaciones criminales que operan en distintas regiones, atraviesan fronteras y mantienen vínculos con actividades económicas ilegales.

Por consiguiente, pretender que la construcción de grandes establecimientos penitenciarios resolverá el problema revela las limitaciones de una estrategia que todavía no ofrece respuestas, ya que no se explicó cómo la infraestructura permitirá desarticular a los criminales que operan y mantienen redes de corrupción y financiamiento ilegal.

De igual modo, AP Noticias Perú indicó que en Sudamérica la realidad es diferente. Allí, el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades delictivas operan mediante estructuras que no desaparecerán solamente con la construcción de prisiones. "Copiar cárceles resulta más sencillo que construir una política de seguridad eficaz", concluyó.