De Guatemala a China y Hong Kong: Así operaba la red financiera investigada por lavado de dinero

Durante la tarde del 29 de octubre, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez, en seguimiento a investigaciones por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Como resultado, se coordinó la aprehensión de cinco personas: Cynthia C, quien, del lunes 22 de julio al domingo 10 de agosto del 2024, recibió en su cuenta bancaria Q173 mil 400, sin tener justificación económica legal ni algún argumento estructurado que cumpliera estrictamente con la normativa vigente y mitigara riesgos regulatorios.

Asimismo, se aprehendió a Evelyn G, quien, según la denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, recibió en cuatro cuentas de distintos bancos, en un período aproximado de cuatro meses, Q848 mil 554, de manera que se presume que todos los fondos provienen de estafas.

Del mismo modo, fueron aprehendidos Darwin F, quien, del 18 de enero al 17 de octubre del 2024, habría recibido en una cuenta bancaria Q9 millones 578 mil, fondos que luego fueron trasladados a criptoactivos, y María H, quien habría recibido, del 26 de agosto al 22 de septiembre del 2024, casi Q248 mil 209 en una cuenta de ahorro.

Finalmente, Zhi L, quien está vinculado con otros aprehendidos en un operativo realizado por el MP y la PNC el pasado lunes 26 de octubre, fue detenido en San Francisco, Petén, por presuntamente liderar una estructura dedicada a la captación de fondos mediante transacciones financieras realizadas en cuentas de distintos bancos del país.

Transferencias a China y Hong Kong

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil determinaron que las personas aprehendidas captaron fondos en efectivo, mediante depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas, y que el destino de las operaciones correspondió mayoritariamente a transferencias realizadas a China y Hong Kong.

Por ello, un operativo del MP y la PNC reveló cómo fondos de origen presuntamente ilícito circularon por cuentas bancarias locales antes de ser transferidos al extranjero. Como resultado, cinco personas fueron detenidas y se ejecutaron once allanamientos en cuatro departamentos: Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez.

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Frente a este escenario, el caso forma parte de las investigaciones por lavado de dinero, un delito que sanciona la incorporación al sistema financiero de recursos de origen ilícito. Por ende, las autoridades buscan determinar la procedencia de los fondos, la ruta de las transferencias y el papel que habrían tenido los titulares de todas las cuentas.

Lavado de dinero en Guatemala

El lavado de dinero en Guatemala es un delito autónomo regulado por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y por el marco de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, vigente desde agosto de 2026, ya que en 2025 se detectaron Q10 mil millones en operaciones vinculadas al lavado de dinero.

Ante esta situación, el MP ha intensificado las acciones judiciales, incluidas las capturas por transacciones ilícitas que superan los Q9 millones y la investigación de cuentas mula utilizadas para cobros de extorsión o transferencias al extranjero, hacia destinos como China y Hong Kong, pese a que no existen vuelos directos entre los países.