Una piedra de moler, una pelota de fútbol, una bolsa de café, un ventilador portátil e incluso una extensión eléctrica son algunos de los objetos que se exhiben en una vitrina del Aeropuerto Internacional La Aurora, junto a otros artículos cuyas restricciones para viajar en el equipaje de mano (carry on baggage) podrían resultar más conocidas, como los cuchillos, las tijeras y los aerosoles.

Aunque la presencia de algunos de estos objetos puede despertar curiosidad entre quienes transitan por la terminal aérea, su exhibición tiene una razón.

Según explicó a Prensa Libre Pablo Castillo, vocero del Aeropuerto Internacional La Aurora, los artículos que se muestran en la vitrina figuran entre aquellos que, por sorprendente que parezca, los pasajeros intentan transportar con frecuencia en sus viajes por vía aérea.

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La exhibición busca orientar a los viajeros sobre los artículos restringidos en el equipaje de mano, de manera que puedan tomar en cuenta estas disposiciones desde el momento en que preparan sus maletas y evitar inconvenientes durante los controles de seguridad.

Y es que las restricciones no se limitan a objetos cortantes o puntiagudos. También incluyen determinados alimentos, productos de higiene personal, herramientas de trabajo, utensilios de cocina y otros artículos de uso cotidiano.

Ante la proximidad de la temporada alta de viajes de diciembre, conocer estas restricciones puede resultar útil tanto para quienes viajarán por vacaciones como para aquellos que planean llevar regalos o productos guatemaltecos a familiares en el extranjero.

Café, salsas y otros alimentos que tienen restricciones

Entre los productos exhibidos se encuentran algunos alimentos y bebidas que los guatemaltecos suelen consumir o llevar como obsequios cuando viajan al extranjero.

De acuerdo con la señalización colocada en la vitrina, existen restricciones para los líquidos, aerosoles y geles en presentaciones mayores de 100 mililitros, así como para los productos en polvo que excedan los 350 gramos.

Entre los ejemplos que se muestran están:

Café.

Harina.

Otros productos en polvo.

Bebidas alcohólicas.

Cervezas.

Bebidas embotelladas.

Salsas picantes.

Alimentos enlatados.

Champús.

Cremas y lociones corporales.

Desodorantes en aerosol.

Otros productos líquidos de higiene personal.

En estos casos, las restricciones están relacionadas con la cantidad, la presentación y la naturaleza del producto.

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Piedras de moler, pelotas y otros objetos que llaman la atención

Uno de los espacios de la vitrina reúne artículos que difícilmente se asociarían, a primera vista, con las restricciones de seguridad aeroportuaria.

Algunos son utensilios tradicionales de cocina, mientras que otros corresponden a artículos deportivos, accesorios eléctricos o productos de uso doméstico.

Entre los objetos que se observan están:

Piedras de moler.

Morteros de piedra y sus respectivos mazos.

Piedras pequeñas.

Pelotas de fútbol.

Pelotas de golf.

Ventiladores portátiles.

Raquetas eléctricas para eliminar insectos.

Velas en recipientes de vidrio.

Encendedores.

Cuerdas.

Extensiones eléctricas.

Regletas eléctricas.

Luces y repuestos para vehículos.

Aparatos eléctricos de uso doméstico.

Piezas metálicas y de vidrio.

Precisamente, la presencia de estos artículos en la exhibición permite advertir a los pasajeros que no solo deben prestar atención a los líquidos o a los objetos cortantes cuando preparan su equipaje.

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Herramientas, utensilios y objetos cortantes

Otra sección de la vitrina está identificada con el rótulo de "Objetos o armas puntiagudas u objetos afilados".

En ella se exhiben herramientas que podrían utilizarse para realizar reparaciones domésticas, utensilios de cocina y accesorios de cuidado personal.

Entre los artículos identificados se encuentran:

Cuchillos de diferentes tamaños.

Tijeras.

Navajas.

Sacacorchos.

Destornilladores.

Juegos de herramientas.

Brocas.

Alicates.

Pinzas.

Herramientas multiusos.

Cortauñas.

Instrumentos de manicura.

Espátulas metálicas.

Abrelatas.

Instrumentos metálicos puntiagudos.

¿Qué debe tomar en cuenta antes de preparar su equipaje?

Que un artículo tenga restricciones en el equipaje de mano no significa necesariamente que esté prohibido transportarlo por vía aérea. Algunos productos pueden llevarse en el equipaje facturado, como el café en presentaciones superiores a las permitidas en cabina, mientras que otros están sujetos a condiciones especiales de transporte o prohibiciones.

Por ello, antes de preparar las maletas, es recomendable consultar las disposiciones de seguridad aeroportuaria y las condiciones de transporte de la aerolínea, especialmente si se pretende viajar con alimentos, herramientas, aparatos eléctricos o artículos poco habituales.

Además, conviene revisar la normativa del país de destino, ya que, independientemente de las restricciones aeroportuarias, pueden existir disposiciones adicionales para el ingreso de determinados alimentos y productos.

En ese sentido, la vitrina del Aeropuerto Internacional La Aurora sirve como una guía visual para que los viajeros conozcan qué artículos tienen restricciones y puedan tomar las precauciones necesarias al preparar su equipaje, evitando así contratiempos durante los controles de seguridad.