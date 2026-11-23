En diciembre, el Aeropuerto Internacional La Aurora se prepara para recibir tres nuevas rutas internacionales y sumar 35 frecuencias semanales durante la temporada alta.

A partir del 2 de diciembre, Avianca retomará sus vuelos desde Guatemala hacia Chicago y San Francisco. La conexión con San Francisco comenzará con cuatro vuelos semanales. Como parte del refuerzo para la temporada alta, la aerolínea también aumentará las frecuencias hacia Nueva York, Washington y Los Ángeles.

En total, la compañía anunció 35 frecuencias semanales y unos 12 mil asientos adicionales. Viviana Martín, representante de Avianca en Guatemala, explicó que Nueva York pasará de tres a siete vuelos semanales y Washington, de cuatro a siete. Ambas rutas tendrán así un vuelo diario. Para Los Ángeles, la oferta subirá de siete a diez vuelos por semana.

También habrá más opciones de horario para quienes viajen a San Salvador, San José y Bogotá. Cada una de esas rutas pasará de dos a tres vuelos diarios. Además, Martín adelantó que, a partir de febrero del 2027, algunos vuelos hacia Estados Unidos que se ofrecían durante cuatro meses al año pasarán a operar los 12 meses.

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Guatemala, la principal apuesta de Avianca en Centroamérica

"Guatemala es un lugar estratégico para Avianca", afirmó Martín durante el anuncio del 23 de noviembre, en el que participaron autoridades del Inguat y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Según la ejecutiva, Guatemala es el país de Centroamérica donde más crece la aerolínea y concentra la mayor ampliación de vuelos para esta temporada alta entre todos los países donde opera.

La compañía señaló que la presencia de guatemaltecos en Estados Unidos fue una de las razones para reforzar esas conexiones. Martín, quien calificó de "enorme" el peso de Guatemala en las operaciones de Avianca, añadió que la prioridad a corto plazo es seguir ampliando las opciones de viaje desde el país hacia Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Colombia.

Qué significa para el turismo contar con vuelos todo el año

Harris Whitbeck, director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), destacó que mantener durante todo el año vuelos que antes operaban por temporada favorece tanto al turismo como a los viajes de negocios. También señaló que las alianzas con las aerolíneas forman parte de la estrategia para promocionar a Guatemala en el exterior.

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Según Whitbeck, la llegada de visitantes no residentes mantiene la tendencia al alza iniciada en el 2024. El Inguat busca que ese crecimiento genere ingresos para más comunidades. "Nos interesa traer a Guatemala un viajero que se quiera quedar más días en el país y que quiera generar más gasto por día", explicó.

Qué otras rutas comenzarán en diciembre

A los cambios de Avianca se sumarán tres conexiones desde Ciudad de Guatemala. Los vuelos a Toronto y Guadalajara serán directos, mientras que el servicio hacia Boston hará escala en Belice.

Inicio Aerolínea Ruta Frecuencia 3 de diciembre Air Canada Ciudad de Guatemala–Toronto, directo Un vuelo semanal, los jueves, durante todo el año 4 de diciembre Volaris Ciudad de Guatemala–Guadalajara, directo Dos vuelos semanales 19 de diciembre BermudAir Ciudad de Guatemala–Boston, con escala en Belice Dos vuelos semanales, los miércoles y sábados, hasta el 1 de mayo del 2027

La ruta a Toronto se suma a la conexión con Montreal, cuyo servicio pasó de dos a tres vuelos semanales. Air Canada anunció que mantendrá esa operación durante todo el año.

Por su parte, BermudAir hará escala en el Aeropuerto Internacional Philip S. W. Goldson, en Belice, en todos sus vuelos entre Ciudad de Guatemala y Boston.