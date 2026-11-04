Formulario CDC para viajar a Estados Unidos: así reciben las aerolíneas que salen de Guatemala la declaración sanitaria

Los guatemaltecos que viajen en avión a Estados Unidos deben cumplir con un nuevo requisito sanitario antes de abordar. Desde el 3 de noviembre de 2026, las aerolíneas deben recopilar una declaración jurada que confirme que cada pasajero no estuvo en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al vuelo.

El documento se denomina Formulario de Declaración y Certificación de Pasajeros sobre el Ébola del CDC (CDC Ebola Passenger Disclosure and Attestation Form, en inglés). Aunque esta información se enfoca en los guatemaltecos que viajan a Estados Unidos, el requisito no es exclusivo para ellos, ya que aplica a pasajeros de todas las nacionalidades que viajen en vuelos internacionales con destino a ese país. Incluso los residentes y ciudadanos de EE. UU. deben presentarlo.

Aunque la disposición es obligatoria para todos los pasajeros que vuelen hacia territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad o categoría migratoria, las compañías aéreas tienen diferentes mecanismos para recibir el documento.

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En el caso de los viajeros que salen de Guatemala, algunas aerolíneas permiten completar el formulario durante el check-in en línea, otras envían un enlace antes de la salida y algunas aceptan la declaración en formato físico o digital directamente en el aeropuerto.

Para orientar a los pasajeros guatemaltecos, se consultó la información disponible de las compañías aéreas al 4 de noviembre de 2026. Estos son los procedimientos identificados para quienes viajan desde Guatemala hacia Estados Unidos, ya sea en vuelos directos o con conexiones.

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Las opciones dependen de cada compañía. Por ello, antes de acudir al aeropuerto, el pasajero debe verificar cómo completar y entregar la declaración correspondiente a su itinerario.

Alaska Airlines: exige que los pasajeros firmen la declaración antes de abordar, pero no especifica si debe presentarse en formato físico o digital.

American Airlines: permite completar el formulario durante el check-in en aa.com, en su aplicación móvil o en el aeropuerto. También puede descargarse en PDF e imprimirse.

Avianca: permite completar el formulario de Validación de restricciones de ingreso o presentarlo físicamente antes de abordar.

BermudAir: solicita presentar una copia impresa o digital de la declaración. Más información en su centro de ayuda.

Delta Air Lines: permite completar el formulario durante el check-in en su aplicación o página web. También envía un enlace mediante el recordatorio de registro, 24 horas antes del vuelo.

Frontier Airlines: recopila la declaración durante el proceso de check-in, mediante la sección My Trips.

JetBlue: recomienda completar la declaración mediante su plataforma digital, disponible desde 24 horas antes del vuelo.

United Airlines: permite consultar los requisitos con los datos del vuelo en su portal de requisitos de viaje y contempla el procedimiento durante el check-in.

Volaris: recomienda consultar el buscador de requisitos de viaje de IATA. Esta herramienta es informativa y no sustituye la declaración.

¿A quiénes aplica el nuevo formulario para ingresar a Estados Unidos?

Aunque esta información está dirigida a los guatemaltecos que salen del país, el requisito no es exclusivo para ellos. La disposición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aplica a todas las personas que aborden vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

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También deben cumplirlo quienes utilicen un aeropuerto estadounidense como punto de conexión para continuar hacia otro país.

La declaración debe confirmar que el pasajero no estuvo físicamente en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo. El tránsito por un aeropuerto de ese país también cuenta como presencia, aunque la persona no haya salido de la terminal.

Quienes hayan estado en la República Democrática del Congo durante ese período no podrán abordar vuelos con destino a Estados Unidos, salvo que cuenten con una exención autorizada por el Gobierno estadounidense.

La disposición entró en vigor el 3 de noviembre de 2026 a las 23.59 horas, tiempo del este de Estados Unidos, y está prevista hasta el 18 de diciembre de este año, salvo que las autoridades decidan modificarla o prorrogarla.

Los pasajeros pueden consultar el formulario oficial de declaración sanitaria del CDC.

Para evitar contratiempos, se recomienda que los guatemaltecos revisen las instrucciones de su aerolínea antes de llegar al aeropuerto y confirmen directamente si deben completar la declaración durante el registro en línea, presentar una copia impresa o realizar el procedimiento con el personal de la compañía antes de abordar.