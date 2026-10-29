Los tres tipos de equipaje de avión y las medidas de las maletas en 12 aerolíneas que operan en Guatemala

Antes de comprar un boleto de avión o preparar las maletas, conviene revisar qué tipo de equipaje está incluido en la tarifa, cuáles son las medidas permitidas y cuánto peso admite cada aerolínea. Aunque el objeto personal suele estar incluido, la maleta de mano y el equipaje de bodega pueden generar costos adicionales, según las condiciones del boleto y la ruta.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) compartió las dimensiones del equipaje de mano de 12 aerolíneas que operan en Guatemala, con el objetivo de orientar a los viajeros y evitar inconvenientes durante el registro de sus vuelos.

Comunicación Social de la institución explicó a Prensa Libre que las medidas publicadas ya estaban vigentes y que la difusión busca que los pasajeros conozcan las diferencias entre las compañías antes de llegar al aeropuerto.

La institución aclaró que no recibe reportes de pasajeros por cobros adicionales, restricciones o problemas relacionados con el equipaje, pues cada aerolínea registra esos casos según sus propias políticas internas.

La difusión de esta información busca mejorar la experiencia de los viajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora y facilitar la preparación del equipaje antes de llegar a la terminal aérea.

¿Cuáles son los tres tipos de equipaje en avión?

Las condiciones pueden cambiar según la aerolínea, la ruta y la tarifa contratada. Por eso, antes de viajar es importante distinguir entre el objeto personal, el equipaje de mano y el equipaje de bodega.

1. Objeto personal: el bolso que va debajo del asiento

El objeto personal puede ser una cartera, una mochila pequeña o un bolso que debe caber debajo del asiento situado frente al pasajero.

El objeto personal puede ser una cartera, una mochila pequeña o un bolso que debe caber debajo del asiento situado frente al pasajero. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Por lo general, este artículo está incluido en la tarifa, pero es importante comprobar las condiciones del boleto, especialmente en las tarifas económicas de algunas aerolíneas.

La información divulgada por la DGAC detalla las siguientes medidas para tres compañías:

JetBlue: 43 × 33 × 20 cm.

43 × 33 × 20 cm. Volaris: 45 × 35 × 20 cm.

45 × 35 × 20 cm. Frontier: 46 × 36 × 20 cm.

La DGAC no todas las aerolíneas publicaron las dimensiones del objeto personal en la información difundida, por lo que se recomienda consultar sus páginas oficiales antes de empacar.

2. Equipaje de mano: la maleta que va en la cabina

El equipaje de mano es la maleta que el pasajero lleva consigo en la cabina y coloca en los compartimientos superiores del avión.

equipaje de mano es la maleta que el pasajero lleva consigo en la cabina y coloca en los compartimientos superiores del avión. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Aunque el objeto personal suele estar incluido, no debe asumirse que la maleta de mano también forma parte de la tarifa. En los últimos años, algunas aerolíneas han establecido diferentes condiciones según el tipo de boleto, por lo que el viajero debe confirmar si tiene derecho a llevar ambos artículos sin pagar un cargo adicional.

Estas son las medidas del equipaje de mano divulgadas por la DGAC:

Aerolínea Medidas del equipaje de mano Avianca 55 × 35 × 25 cm American Airlines 56 × 36 × 23 cm Copa Airlines 56 × 36 × 26 cm United Airlines 56 × 35 × 23 cm Iberia 56 × 45 × 25 cm Alaska Airlines 56 × 36 × 23 cm TAG Airlines 42 × 24 cm Aeroméxico 55 × 40 × 25 cm Wingo 55 × 45 × 25 cm JetBlue 56 × 36 × 23 cm Volaris 55 × 40 × 25 cm Frontier 61 × 41 × 25 cm Elaboración propia con información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La DGAC indicó que, en el caso de Wingo y Volaris, las dimensiones deben incluir las ruedas y las manijas. Por ello, conviene medir la maleta completa y no solo el cuerpo de la pieza de equipaje.

La información proporcionada señala un peso máximo de 10 kilogramos, aproximadamente 22 libras, para el equipaje de mano. Sin embargo, este dato debe verificarse con cada aerolínea, pues las restricciones pueden variar según la compañía y la tarifa.

3. Equipaje de bodega: la maleta que se documenta

El equipaje de bodega, también llamado equipaje facturado, es el que se entrega en el mostrador de la aerolínea para transportarlo en la zona de carga del avión.

El equipaje de bodega, también llamado equipaje facturado, es el que se entrega en el mostrador de la aerolínea para transportarlo en la zona de carga del avión. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

En este caso, el costo depende de las condiciones del boleto y de la ruta. En algunos vuelos transatlánticos, determinadas tarifas incluyen una maleta facturada; en cambio, en muchos trayectos dentro de un mismo continente, las tarifas económicas no la incluyen o permiten llevarla únicamente mediante un pago adicional.

Por eso, antes de comprar el boleto, el pasajero debe revisar si la tarifa contempla una maleta de bodega, cuál es el peso permitido y cuánto cuesta agregar una pieza adicional.

La tabla divulgada por la DGAC no incluye las dimensiones ni los límites de peso del equipaje facturado. Por lo tanto, esos datos deben consultarse directamente con la aerolínea.

¿Cómo evitar cobros adicionales por el equipaje?

Antes de viajar, conviene comprobar las condiciones de equipaje en la reserva o en la página oficial de la aerolínea. Estas son algunas recomendaciones:

Revise qué incluye la tarifa: confirme si permite llevar un objeto personal, una maleta de mano y equipaje de bodega.

confirme si permite llevar un objeto personal, una maleta de mano y equipaje de bodega. Compruebe las medidas: mida cada pieza de equipaje y verifique las dimensiones máximas admitidas.

mida cada pieza de equipaje y verifique las dimensiones máximas admitidas. Pese las maletas: asegúrese de que no excedan el límite establecido por la compañía.

asegúrese de que no excedan el límite establecido por la compañía. Consulte el costo de las piezas adicionales: agregar una maleta en el aeropuerto puede resultar más caro que comprar el servicio con anticipación, según las condiciones de la aerolínea.

agregar una maleta en el aeropuerto puede resultar más caro que comprar el servicio con anticipación, según las condiciones de la aerolínea. Verifique las reglas de cada tramo: si el viaje incluye conexiones o vuelos operados por compañías diferentes, compruebe las condiciones aplicables a cada vuelo.

¿Por qué la DGAC publicó las medidas del equipaje?

Comunicación Social de la DGAC explicó que la publicación busca informar a los pasajeros sobre las características y dimensiones del equipaje de mano para evitar inconvenientes durante el check-in, o registro en el aeropuerto.

En todo caso, la recomendación principal es revisar las condiciones de la tarifa antes de comprar el boleto y volver a comprobarlas antes del viaje. Así, el pasajero podrá saber qué artículos puede llevar, cuáles son sus dimensiones permitidas y si necesita pagar por una maleta adicional.