Arraigos en Guatemala: lo que debe saber si resolvió su caso judicial, pero no pudo viajar al extranjero

Durante el 2025, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) emitió 24 mil 87 certificaciones de arraigo. En el primer semestre del 2026, cerca de 16 mil guatemaltecos ya habían solicitado este documento, según información proporcionada por la institución.

Las vacaciones de fin de año suelen aumentar el movimiento de viajeros. Por ello, las autoridades de turismo y migración recomiendan prepararse con anticipación, revisar los documentos necesarios y verificar si existe alguna situación legal que pueda impedir la salida del país.

¿Por qué es importante consultar si tiene arraigo antes de viajar?

Resolver un proceso judicial no significa necesariamente que el arraigo haya sido levantado en los registros migratorios. Si la actualización no se completa, una persona puede encontrarse con una restricción al momento de intentar salir de Guatemala.

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Eso le ocurrió a un guatemalteco que enfrentó una demanda por un percance de tránsito hace unos años. El proceso concluyó y la situación quedó resuelta, durante ese tiempo no tuvo necesidad de viajar al extranjero.

Cuando finalmente necesitó salir del país, ya había pasado casi dos años del cierre del caso, sin embargo, se llevó una sorpresa en el aeropuerto: al presentarse en el área de embarque, le informaron que tenía un arraigo vigente y no pudo abordar su vuelo.

Al consultar con su abogado, conoció que no bastaba con haber resuelto el caso. También debía comprobar que el levantamiento de la medida, emitido por el juzgado correspondiente, hubiera sido presentado ante la Subsección de Control Migratorio del IGM para completar el trámite.

Esta experiencia muestra por qué es importante verificar el estado del arraigo con anticipación, incluso cuando el proceso que lo originó ya terminó.

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¿Qué tipos de arraigo pueden impedirle salir de Guatemala?

De acuerdo con información publicada por el IGM, existen distintas categorías de arraigo vinculadas con procesos judiciales o administrativos. Entre ellas figuran las siguientes:

Arraigo civil: puede estar relacionado con procesos judiciales, incluidos los juicios ejecutivos para el cobro de deudas.

puede estar relacionado con procesos judiciales, incluidos los juicios ejecutivos para el cobro de deudas. Arraigo de familia: puede derivarse de procesos relacionados con el pago de pensiones alimenticias.

puede derivarse de procesos relacionados con el pago de pensiones alimenticias. Arraigo penal: puede estar vinculado con procesos por delitos, según las medidas dictadas por la autoridad competente.

puede estar vinculado con procesos por delitos, según las medidas dictadas por la autoridad competente. Arraigo de Trabajo y Previsión Social: puede relacionarse con procesos laborales, como el incumplimiento en el pago de prestaciones.

puede relacionarse con procesos laborales, como el incumplimiento en el pago de prestaciones. Arraigo económico coactivo: puede originarse en procedimientos de cobro de obligaciones pendientes con la administración pública, incluidas las deudas tributarias.

Así mismos, es importante tener en cuenta que una demanda o una deuda no significa automáticamente que exista un arraigo. Esta restricción migratorio, en realidad, depende de la medida dictada por el juez que lleva el caso.

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¿Cómo consultar si tiene arraigo en Guatemala?

El Instituto Guatemalteco de Migración ofrece dos opciones para verificar si una persona registra un arraigo. Ambas gestiones pueden realizarse en línea.

1. Consulta gratuita

La primera alternativa permite revisar si existe un arraigo a través del portal del IGM. La consulta no tiene costo, pero no genera una certificación oficial.

2. Solicitud de certificación de arraigo

La segunda opción consiste en solicitar una certificación que permita acreditar la información registrada al momento de su emisión. Este trámite también puede realizarse en línea desde el 2024.

De acuerdo con personal del IGM, la certificación tiene una vigencia de un año, siempre que la situación de la persona no cambie y la autoridad competente no modifique el registro.

Hacer esta verificación antes de la fecha del viaje permite identificar posibles inconvenientes con tiempo y realizar las gestiones necesarias, en lugar de descubrir la restricción cuando ya se encuentra en el aeropuerto.