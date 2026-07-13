Cómo consultar gratis si tiene un arraigo en Guatemala antes de solicitar la certificación pagada

Si planea viajar fuera de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) recomienda verificar primero si usted tiene un arraigo. Esta consulta es completamente gratuita y desde el año 2024 se puede realizar en línea.

Según información de la institución, la medida busca que los usuarios conozcan su situación migratoria antes de iniciar otros trámites o presentarse en un aeropuerto o puesto fronterizo, evitando contratiempos de última hora.

¿Qué diferencia hay entre la consulta y la certificación?

Aunque ambos trámites están relacionados con los arraigos, no son lo mismo.

La consulta de arraigos permite verificar, sin costo, si existe una restricción que impida salir del país. Es un servicio informativo disponible para cualquier persona desde la plataforma del IGM.

En cambio, la certificación de arraigo es un documento oficial que acredita el resultado de esa consulta y requiere el pago de la tarifa correspondiente antes de solicitarse.

Por ello, el IGM recomienda realizar primero la consulta gratuita y gestionar la certificación únicamente cuando una institución o un trámite específico la exija.

el portal del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se encuentran disponibles las opciones para consultar gratuitamente si existe un arraigo, generar la boleta de pago y solicitar la certificación oficial de arraigo, cuando el documento sea requerido. (Foto, Prensa Libre: Captura de pantalla del IGM).

¿Cómo consultar gratis si se tiene un arraigo?

El trámite puede hacerse desde cualquier computadora o teléfono con acceso a internet.

Solo debes ingresar al portal de Control Migratorio del IGM, proporcionar los datos solicitados y verificar si tienes algún arraigo vigente. Solo debe proporcionar su nombre completo, fecha de nacimiento y proporcionar ya sea correo electrónico o número telefónico.

Realizar esta consulta antes de viajar puede evitar que una persona sea retenida en un puesto migratorio por una restricción que desconocía.

La imagen muestra la sección "Consultar o verificar arraigo" del portal del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), una herramienta gratuita que permite a los usuarios verificar si tienen un arraigo vigente antes de solicitar una certificación oficial o viajar. (Foto, Prensa Libre: Captura de pantalla del IGM).

¿Cómo solicitar la certificación de arraigo?

Si necesita la certificación oficial de arraigo, primero debe generar la boleta de pago en la plataforma Migrapagos del IGM. Con la orden generada podrá realizar el pago en una agencia del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). El costo de la certificación es de US$10, equivalente a aproximadamente Q76.20, según el tipo de cambio vigente.

Para generar la boleta de pago de la certificación de arraigo, el sistema del Instituto de Migración solicita ingresar el Código Único de Identificación (CUI) y la fecha de nacimiento del solicitante. Una vez emitida, la boleta tiene una vigencia de 48 horas; si el pago no se realiza dentro de ese plazo, será necesario generar una nueva antes de continuar con el trámite.

La imagen muestra la sección del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para generar la boleta de pago necesaria para solicitar la certificación oficial de arraigo. La boleta tiene una vigencia de 48 horas; si el pago no se realiza dentro de ese plazo, será necesario generar una nueva. (Foto, Prensa Libre: Captura de pantalla del IGM).

Luego de realizar el pago debe ingresar a la herramienta del sitio del IGM para solicitar la emisión de la certificación que recibirá a su correo electrónico.

Tras realizar el pago en el CHN, el solicitante debe ingresar a la sección "Solicitar certificación de arraigo" del IGM y registrar el número de la boleta de pago para continuar con el trámite. (Foto, Prensa Libre: Captura de pantalla del IGM).

¿Por qué conviene hacer la consulta antes de viajar?

Portavoces del IGM, explican que, verificar gratuitamente si existe un arraigo puede evitar:

La imposibilidad de salir del país.

Retrasos o retenciones en aeropuertos y fronteras.

La cancelación de vuelos o viajes internacionales.

Gastos innecesarios por cambios de itinerario.

Recuerde que si no necesita una certificación oficial, la consulta gratuita puede ser suficiente para conocer su situación migratoria.