Aerolíneas prevén aumentar hasta 127% sus asientos en Guatemala en 2027

Cuatro aerolíneas prevén aumentar su oferta de asientos para Guatemala en 2027, con incrementos de entre 24% y 127%, mientras las operaciones aéreas del país mantienen una tendencia al alza, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Los porcentajes anunciados por el Inguat corresponden a Aeroméxico, con 24%; Alaska Airlines, con 58%; Delta Air Lines, con 72%; y Air Canada, con 127%, en comparación con 2026.

Hasta ahora, no se han detallado las rutas ni las frecuencias con las que cada compañía ampliará su oferta. Por ello, los porcentajes no permiten determinar si el aumento se concretará mediante más vuelos en las conexiones actuales, aeronaves con mayor capacidad o nuevos destinos.

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Vuelos comerciales crecerían 5.64% en 2026

Erick Uribio, administrador del Aeropuerto Internacional La Aurora, indicó que los vuelos comerciales o de pasajeros crecieron 4.5% en 2025. Para 2026, la proyección es de un incremento de 5.5% respecto del año anterior.

Uribio explicó que los nuevos destinos y las frecuencias adicionales programadas para el último cuatrimestre de 2026 contribuirán al crecimiento de las operaciones.

Por su parte, los datos de la DGAC sitúan en 5.64% la proyección de crecimiento de los vuelos comerciales para este año, una cifra que deberá precisarse respecto de la estimación de 5.5% mencionada por el administrador aeroportuario.

Vuelos privados y de carga también aumentan

Las estadísticas de la DGAC muestran que entre 2022 y 2025 se sumaron 6 mil 47 operaciones comerciales, mil 459 vuelos privados y 901 vuelos de carga.

Para el cierre de 2026, las proyecciones oficiales apuntan a los siguientes incrementos respecto de 2025:

Vuelos privados: 6.27%.

6.27%. Vuelos de carga: 6.86%.

De cumplirse estas estimaciones, los vuelos cargueros registrarían el mayor crecimiento porcentual de los tres segmentos durante 2026.

La DGAC reporta el crecimiento de los vuelos en Guatemala durante los últimos cinco años y la proyección para 2026. (Foto, cortesía DCA)

Vuelos de carga operan en más horarios

La ampliación de las operaciones también se refleja en los horarios de los vuelos cargueros. Uribio explicó que anteriormente estos servicios se programaban principalmente alrededor del mediodía, mientras que ahora se han incorporado operaciones entre las 8 y las 10 horas, además de vuelos nocturnos.

Estas operaciones se suman a las que ya se realizaban al mediodía, lo que amplía las franjas horarias disponibles para el transporte aéreo de mercancías.

El reto de atender más vuelos

La DGAC ha señalado que el aumento de la demanda aérea exige optimizar el uso del espacio aéreo para mantener operaciones seguras y eficientes.

Con el crecimiento previsto de los vuelos comerciales, privados y de carga, la planificación de las operaciones será uno de los aspectos que deberá acompañar la expansión del tráfico aéreo.

A la evolución de los vuelos durante 2026 se suman los anuncios de mayor capacidad para 2027. Sin embargo, el alcance de esa expansión dependerá de los detalles que las aerolíneas confirmen sobre sus asientos disponibles, frecuencias y rutas.