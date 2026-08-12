Guatemala tendrá vuelo directo a Toronto y reforzará su conexión con Canadá

La oferta de vuelos desde Guatemala sigue creciendo. En 2026 se han anunciado nuevas conexiones hacia Guadalajara, Medellín, San Francisco, Boston, y este 12 de agosto se incorporó Toronto, Canadá a la lista de ciudades con conexión directa.

La nueva ruta será operada por Air Canada y comenzará en diciembre de 2026. Con este servicio, la aerolínea ampliará su presencia en el mercado guatemalteco y reforzará la conexión entre ambos países.

El crecimiento de la conectividad también se refleja en las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre 2023 y 2025 las operaciones aéreas —que incluyen despegues y aterrizajes— aumentaron cerca de 5%, al pasar de 33 mil 236 a 34 mil 892.

Para junio de 2026, además, Guatemala registraba 16 aerolíneas, frente a las 13 que operaban en 2023. La red de destinos también se amplió: pasó de poco más de 30 ciudades a acercarse a 40.

Air Canada suma Toronto a sus conexiones con Guatemala

Con la nueva ruta, Air Canada pasará a conectar Guatemala con dos ciudades canadienses.

La compañía anunció que a partir de diciembre de 2026 operará un vuelo directo entre Toronto y Ciudad de Guatemala durante todo el año, con una frecuencia semanal.

El servicio conectará el Aeropuerto Internacional La Aurora con el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, uno de los principales puntos de entrada aérea de Canadá.

La importancia de esta conexión no se limita al viaje entre Guatemala y Toronto. Desde esa ciudad, los pasajeros también podrán acceder a la red de destinos de Air Canada y continuar hacia otros mercados internacionales.

Durante la temporada de verano, esa red incluye conexiones desde Toronto hacia ciudades europeas como Zúrich y Viena, además de otros destinos.

El anuncio llega después de que Air Canada decidiera mantener durante todo el año su ruta directa entre Montreal y Ciudad de Guatemala, aunque con diferentes frecuencias según la temporada.

De esta manera, Guatemala contará con conexiones directas hacia Toronto y Montreal, ampliando las alternativas para viajeros que se trasladan por turismo, negocios o para visitar familiares.

Nuevas ciudades se suman a la conectividad de Guatemala

La conexión con Toronto se suma a otras nuevas rutas anunciadas durante 2026.

Una de las novedades fue Medellín, Colombia, donde Wingo comenzó a operar vuelos directos desde Guatemala en junio.

En México, Volaris anunció el regreso del vuelo directo entre Guatemala y Guadalajara, una conexión que comenzará en diciembre con dos frecuencias semanales.

También se han anunciado nuevas conexiones y vuelos de temporada hacia San Francisco y Boston, ampliando las opciones para los viajeros guatemaltecos que se desplazan hacia Estados Unidos.

Estas nuevas rutas muestran que el crecimiento de la conectividad aérea no se limita a sumar aerolíneas, sino que también incorpora nuevas ciudades y frecuencias a la oferta disponible desde Guatemala.

Más conexiones buscan impulsar el turismo

La ampliación de la red aérea también tiene un impacto en la actividad turística, ya que facilita la llegada de visitantes y abre nuevas opciones para quienes desean conocer Guatemala.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) señaló que las nuevas operaciones benefician a distintos sectores vinculados con la actividad turística, entre ellos hoteles, restaurantes, operadores turísticos, guías, transportistas, artesanos y comunidades.

El fortalecimiento de las conexiones con Canadá también abre oportunidades para atraer visitantes de ese mercado y facilitar los viajes entre ambos países.

A las nuevas rutas se suman los esfuerzos del Inguat para ampliar la conectividad con otros mercados. La institución ha señalado que mantiene conversaciones con dos aerolíneas europeas, aunque por ahora no se han revelado los nombres de las compañías ni las posibles ciudades que podrían incorporarse.

Con la incorporación de Toronto, el regreso de Guadalajara y las nuevas conexiones con Medellín y otros destinos, Guatemala amplía durante 2026 su mapa de conexiones aéreas y busca consolidar una oferta que facilite tanto la salida de viajeros como la llegada de turistas internacionales.