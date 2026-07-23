¿Un nuevo aeropuerto internacional en la Costa Sur? Esto es lo que se conoce del proyecto

La construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Guatemala comenzó con la fase de estudios preliminares. El Gobierno evalúa la viabilidad de desarrollar una terminal aérea en la Costa Sur, la cual, está concebido para complementar y, a mediano plazo, asumir parte importante de las operaciones que actualmente concentra el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Fernando Suriano, viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), explicó que esta primera etapa permitirá definir la ubicación, las características técnicas y la factibilidad del proyecto, diseñado para responder al crecimiento del tráfico aéreo y ampliar la capacidad aeroportuaria del país.

De concretarse el proyecto, Guatemala sumaría un nuevo aeropuerto internacional para ampliar la capacidad del sistema aeroportuario nacional.

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La Aurora se acerca a su límite de capacidad

Suriano señaló que el Aeropuerto Internacional La Aurora ya moviliza más de cinco millones de pasajeros al año y mantiene un crecimiento superior al 10% anual, una tendencia que, aseguró, pone en evidencia la necesidad de contar con una infraestructura de mayor capacidad.

Indicó que las condiciones físicas del aeropuerto, rodeado por el desarrollo urbano de la capital, limitan cualquier ampliación importante. Además, explicó que las características de su pista harán que la terminal alcance su límite operativo en los próximos años.

"El crecimiento del tráfico aéreo exige planificar desde ahora una solución de largo plazo", explicó el viceministro durante una entrevista.

Costa Sur, la principal opción

Aunque todavía no existe una ubicación definitiva, el funcionario indicó que la Costa Sur reúne las condiciones más favorables para albergar la nueva terminal aérea.

Explicó que esa región presenta ventajas por su topografía y condiciones operativas, aunque aclaró que la decisión dependerá de los estudios técnicos que actualmente desarrolla la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

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Suriano recordó que la idea de construir un aeropuerto en esa zona no es nueva. Desde la década de 1970 han existido propuestas similares, aunque ninguna llegó a concretarse.

¿En qué consiste el proyecto del nuevo aeropuerto internacional en la Costa Sur?

El viceministro de Transportes, José Fernando Suriano, explicó que el proyecto se encuentra en una fase cero, dedicada a definir la ubicación, las características técnicas y los estudios que determinarán la viabilidad de construir un nuevo aeropuerto internacional en la Costa Sur.

Según el funcionario, esta etapa forma parte de la tercera fase del Plan Maestro del Sistema Aeroportuario Nacional, una estrategia presentada por el Gobierno en 2024 con una visión de desarrollo hasta 2044.

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En agosto de 2024, Suriano hizo la presentación del Diagnóstico y Prospectiva del Estado y Funcionamiento del Sistema Aeroportuario Nacional, un documento que evaluó las condiciones de los aeropuertos del país y estableció una hoja de ruta para modernizar la infraestructura aérea.

A partir de ese diagnóstico se puso en marcha la segunda etapa del plan, enfocada en el rescate y reconstrucción de distintas terminales aéreas del país, trabajos que continúan en ejecución.

Ahora, el Gobierno busca avanzar hacia la tercera fase, que contempla la planificación de este nuevo aeropuerto internacional capaz de responder al crecimiento de la demanda aérea y complementar, e incluso sustituir a mediano plazo, gran parte de las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Proyecto contempla inversión privada

El viceministro informó que el Ejecutivo prepara una iniciativa de ley para fortalecer el marco jurídico que permita atraer inversión privada en infraestructura aeroportuaria.

La propuesta se encuentra en análisis en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y posteriormente será trasladada al Congreso de la República.

Según Suriano, ya existe interés de inversionistas nacionales y también de empresas provenientes de países como Japón y Canadá. Sin embargo, enfatizó que el papel del Estado será establecer las reglas, supervisar el proyecto y garantizar el cumplimiento de la normativa, mientras que la construcción y operación se desarrollaría mediante inversión privada.

El funcionario estimó que antes de finalizar este año el Gobierno espera contar con un panorama más claro sobre la ubicación del proyecto y los pasos que seguirán para su desarrollo.