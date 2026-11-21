A 260 kilómetros por hora, un avión en aproximación puede recorrer cuatro kilómetros en unos 55 segundos. Con ese ejemplo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) explicó por qué un edificio que desde tierra parece lejano al Aeropuerto Internacional La Aurora puede quedar cerca de una trayectoria de vuelo.

Algunas de esas trayectorias pasan sobre la zona 11 de la capital, donde la DGAC identificó edificios que superaban los parámetros de protección originales del aeropuerto. Después de 14 meses de estudios, la institución emitió el 10 de noviembre la resolución RES-DS-606-2026, que fija una elevación máxima de 1,605 metros sobre el nivel del mar para futuras construcciones dentro de un polígono de 3.28 kilómetros cuadrados de esa zona.

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Las superficies invisibles que protegen a La Aurora

Así como las carreteras ordenan el tránsito de los vehículos, las rutas aéreas organizan las llegadas, salidas y maniobras de las aeronaves. Para mantener despejado el espacio que necesitan esas operaciones, alrededor de la pista se trazan planos imaginarios llamados superficies limitadoras de obstáculos (SLO).

Jefe del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria (Foto, Prensa Libre: Moisés Xec)

Rocío Cruz, jefe del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la DGAC, explicó que estas superficies fijan límites de elevación para edificios, antenas, árboles y otros obstáculos según su ubicación. En La Aurora, tres de ellas ayudan a entender cómo funciona el sistema.

Superficies de aproximación y salida. Protegen las trayectorias de aterrizaje y despegue en los extremos norte y sur de la pista.

Protegen las trayectorias de aterrizaje y despegue en los extremos norte y sur de la pista. Superficie horizontal interna. Se extiende hasta cuatro kilómetros de la pista y tiene una elevación de referencia de 1,551 metros sobre el nivel del mar .

Se extiende hasta cuatro kilómetros de la pista y tiene una elevación de referencia de . Superficie cónica. Comienza donde termina la horizontal interna y se extiende hasta los seis kilómetros. En ese tramo, el límite sube cinco metros por cada 100 metros adicionales de distancia.

¿Cómo se traduce esto en la altura de un edificio? La DGAC puso el ejemplo de un terreno situado a 1,497 metros sobre el nivel del mar dentro de la superficie horizontal interna. Al restar la elevación del terreno de los 1,551 metros de referencia, quedan 54 metros de altura para la edificación. Por eso, bajo un mismo límite de elevación, un terreno más alto deja menos margen para construir.

El esquema muestra las dimensiones y el alcance de las superficies limitadoras de obstáculos (SLO) que protegen las operaciones aéreas del aeropuerto La Aurora. (Foto, Prensa Libre: cortesía DGAC)

¿Por qué cambió el límite en la zona 11?

En el 2020, la DGAC autorizó una elevación de hasta 1,621 metros sobre el nivel del mar para toda la zona 11. Ese mismo año, un análisis del Departamento de Navegación Aérea advirtió que ese límite podía generar riesgos dentro del circuito de tránsito aéreo. Entre los edificios autorizados bajo esa resolución figuran Altaire, con una elevación de 1,617.25 metros, y Endosa Apartamentos, con 1,616.30 metros.

La imagen muestra qué edificios de un sector de la zona 11 se ubican dentro del área que abarcan las superficies limitadoras de obstáculos (SLO) del aeropuerto La Aurora. (Foto, Prensa Libre: cortesía DGAC)

En enero del 2025, la DGAC integró una mesa técnica para revisar las edificaciones existentes y las trayectorias de vuelo. El equipo concluyó que seguir autorizando construcciones hasta los 1,621 metros podía aumentar la concentración de obstáculos, especialmente para las operaciones bajo reglas de vuelo visual, como las que realizan algunos helicópteros y aeronaves de aviación general o militar. El análisis también tomó en cuenta la pérdida de visibilidad por lluvia y neblina.

El mapa muestra un ejemplo de las trayectorias de vuelo de La Aurora que pasan sobre un sector de la zona 11, donde los edificios altos pueden limitar el espacio de maniobra durante el despegue o la aproximación a la pista. (Foto, Prensa Libre: cortesía DGAC)

La resolución del 2020 fue anulada en octubre del 2025. El nuevo límite se aplica a los proyectos futuros dentro del polígono delimitado. Los edificios existentes conservan sus autorizaciones de altura. Según Cruz, la medida busca contener la concentración de obstáculos, mientras la DGAC revisa otros sectores alrededor del aeropuerto.

¿Qué tiene que ver la altura con la competitividad del aeropuerto?

Las aeronaves necesitan conservar una distancia de seguridad respecto de los obstáculos. Héctor Monzón, controlador de tránsito aéreo, explicó que, en el sector analizado, se requiere una altitud de al menos 6 mil 300 pies sobre el nivel del mar para mantener ese margen. Si los obstáculos siguen ganando altura, la DGAC podría tener que modificar los procedimientos de vuelo. Según Monzón, eso reduciría el espacio disponible para maniobrar y podría restringir algunas operaciones. De ahí la relación con la competitividad de La Aurora, que depende, entre otros factores, de las condiciones en las que el aeropuerto puede recibir y despachar vuelos.