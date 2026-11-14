DGAC fija límites de altura para construir cerca del aeropuerto La Aurora: estos son los tres escenarios

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) estableció nuevas restricciones de altura para las construcciones en el sector oeste del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 11 capitalina. La medida busca proteger las operaciones aéreas y dar certeza a los futuros proyectos inmobiliarios.

La disposición, contenida en la Resolución RES-DS-606-2026, entró en vigor el 10 de noviembre y delimita un área de más de 3.2 millones de metros cuadrados donde las edificaciones podrán alcanzar hasta 1,605 metros sobre el nivel medio del mar (msnm).

Por su parte, la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC) destacó el rigor técnico y la transparencia del proceso. Según el gremio, la resolución es resultado de más de 14 meses de análisis y diálogo entre las autoridades y representantes del sector.

En un comunicado difundido el 12 de noviembre, la Cámara señaló que durante ese período se aportó información técnica de campo para que el tema fuera evaluado con datos actualizados y bajo estándares internacionales de seguridad operacional.

LECTURAS RELACIONADAS Los 10 edificios más altos de Guatemala que marcan la evolución urbana y económica de la capital

Además, consideró que las nuevas disposiciones brindan reglas claras para que el sector inmobiliario pueda planificar e invertir en la zona 11, siempre que respete los límites establecidos.

Qué alturas permite construir la resolución en zona 11

Para establecer las restricciones, la DGAC delimitó un polígono específico en el sector oeste del aeropuerto. Sin embargo, los límites no son iguales para todos los terrenos, pues dependen de su ubicación y distancia respecto de las instalaciones aeroportuarias.

La resolución establece tres escenarios:

Dentro del polígono delimitado: el área comprende 3,273,623.16 metros cuadrados en la zona 11. Allí, la altura máxima permitida es de 1,605 msnm , incluidos edificios, antenas y cualquier otro elemento de las construcciones.

el área comprende 3,273,623.16 metros cuadrados en la zona 11. Allí, la altura máxima permitida es de , incluidos edificios, antenas y cualquier otro elemento de las construcciones. Fuera del polígono y a menos de 4 kilómetros del aeropuerto: se mantiene el límite general de 1,551 msnm , correspondiente a la Superficie Horizontal Interna.

se mantiene el límite general de , correspondiente a la Superficie Horizontal Interna. Entre 4 y 6 kilómetros del AILA: las construcciones podrán incrementar su altura a razón de 5 metros por cada 100 metros adicionales de distancia, conforme a la pendiente del 5% establecida en la regulación RAC-14.

Estos parámetros buscan evitar que las edificaciones representen obstáculos para las aeronaves durante las maniobras de aproximación, despegue y aterrizaje.

La resolución no obliga a demoler edificios existentes

Uno de los puntos que la DGAC aclaró es que la nueva regulación tiene carácter preventivo y aplica a futuros proyectos. Por lo tanto, no ordena demoler ni modificar los edificios que ya existen en la zona 11.

La disposición tampoco puede utilizarse como precedente para solicitar autorizaciones de mayor altura en otros sectores de la capital. Es decir, que en el área delimitada se permitan edificaciones de hasta 1,605 msnm no significa que ese mismo parámetro pueda aplicarse automáticamente en otros puntos de la ciudad.

Esta aclaración es relevante para el sector inmobiliario, debido a que los límites aprobados responden a las condiciones técnicas específicas del polígono evaluado y a su relación con las operaciones del aeropuerto.

DGAC revisará autorizaciones anteriores

Además de establecer los nuevos parámetros, la institución informó que su Unidad de Asesoría Jurídica revisará los antecedentes de autorizaciones anteriores que se emitieron sin respaldo técnico.

Entre los documentos que serán examinados figura la Resolución RES-DS-084-2020. La revisión permitirá establecer qué acciones legales corresponden en relación con esas autorizaciones.

Por su parte, la CGIC agradeció al Organismo Ejecutivo, al Viceministerio de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), así como a los equipos técnico y jurídico de la DGAC por su participación en el proceso.

El gremio también manifestó su disposición de continuar trabajando con las autoridades para fortalecer la certeza técnica y jurídica en el ordenamiento de alturas del resto de la ciudad.

En ese sentido, sostuvo que el proceso demuestra que el desarrollo económico y la seguridad aeronáutica pueden avanzar de manera conjunta mediante el rigor técnico y la transparencia.