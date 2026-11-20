El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) se prepara para la temporada alta más fuerte del año, que se extenderá de noviembre del 2026 al 31 de enero del 2027. Para ello, coordina con distintas instituciones la atención de los pasajeros que ingresan y salen del país.

Este viernes 20 de noviembre se informó que el AILA pasará de 65 a un estimado de 95 vuelos diarios durante esta temporada.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) también prevé que la terminal aérea recibirá entre 6 mil y 8 mil personas al día.

Según la institución, 12 de las 15 aerolíneas que operan en el aeropuerto incrementarán sus vuelos en diciembre. La medida sumará 64 frecuencias aéreas durante este fin de año.

La temporada alta coincide con la incorporación de 10 nuevos destinos durante el 2026, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Entre las rutas figuran Belice, Toronto, Medellín, Los Ángeles, Orlando, San Francisco, Boston, La Ceiba, Guadalajara y Punta Cana, operadas por Tag Airlines, Air Canada, Wingo, Frontier Airlines, Volaris, Avianca, Bermuda Air, CM Airlines y Arajet.

La DGAC informó que coordina con el Instituto Guatemalteco de Migración la atención de trámites migratorios y la revisión de documentos; con el Inguat, la orientación a turistas en el área de salidas; y con la Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, los procedimientos de seguridad aeroportuaria.

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Entre las mejoras reportadas por la institución figuran 42 módulos sanitarios habilitados, seis nuevos espacios comerciales y la próxima incorporación de más establecimientos. Además, se inauguró un centro de monitoreo con 570 cámaras y se instalaron molinetes digitales y equipos de rayos X.

La terminal también incorporó 134 agentes de Seguridad de la Aviación Civil, con lo que llegó a un total de 348, distribuidos en turnos durante las 24 horas.

“Estamos trabajando de manera coordinada para que el aeropuerto cuente con las condiciones operativas, de seguridad y de servicio necesarias durante esta temporada alta”, expresó Erick Uribio, administrador del AILA.

La DGAC recomendó a los pasajeros llegar con anticipación, verificar la vigencia de sus documentos y los requisitos del país de destino, así como consultar las restricciones de equipaje.

También pidió revisar el tránsito vehicular y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades aeroportuarias.

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