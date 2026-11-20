Para miles de guatemaltecos, llegar al trabajo significa comenzar el día mucho antes de iniciar su jornada laboral. Salir temprano de casa, enfrentar largas filas de vehículos y calcular cuánto tiempo tomará regresar son parte de una rutina que no solo consume horas, sino también gran parte del presupuesto familiar.

Esta realidad quedó reflejada en los indicadores presentados durante el III Foro de Movilidad y Desarrollo, que se llevó a cabo este 19 de noviembre por el Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo, donde representantes municipales, del sector privado y de instituciones vinculadas con la infraestructura analizaron los desafíos de la movilidad en el área metropolitana.

Los datos del Observatorio para las Ciudades permiten dimensionar el problema desde dos perspectivas: cuánto tiempo dedican las personas a sus desplazamientos y cuánto dinero necesitan para movilizarse.

Según la primera Encuesta Ciudadana del Observatorio, realizada a 1,068 personas, el tiempo promedio de desplazamiento reportado fue de 98.96 minutos. Además, el 76.7% de los participantes indicó que se moviliza diariamente por motivos laborales, mientras que el 76.6% señaló que utiliza vehículo propio.

Sin embargo, las condiciones no son iguales para todos. El municipio donde reside una persona, sus ingresos y las alternativas de transporte disponibles pueden marcar diferencias importantes en el tiempo y el dinero que destina a sus recorridos cotidianos.

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¿Cuánto tiempo toma desplazarse desde los municipios?

Durante la presentación de los indicadores, María Antoniera Mendoza, directora del Departamento de Investigación del Observatorio para las Ciudades, expuso las diferencias en los tiempos promedio de desplazamiento de los habitantes de los municipios del departamento de Guatemala.

Uno de los datos más llamativos corresponde a San Pedro Ayampuc, donde el indicador de origen-destino registra un promedio de 211 minutos, equivalentes a 3 horas y 31 minutos por trayecto.

Le sigue San Pedro Sacatepéquez, con 181 minutos, aproximadamente tres horas. Mientras tanto, Amatitlán y San Juan Sacatepéquez presentan promedios de151 minutos, equivalentes a 2 horas y 31 minutos.

En Mixco, San Miguel Petapa y Villa Nueva, el tiempo promedio reportado es de 121 minutos, es decir, 2 horas y 1 minuto.

En contraste, la ciudad de Guatemala y Fraijanes registran 91 minutos, mientras que Chinautla presenta 79.5 minutos.

Municipio Tiempo promedio de origen-destino San Pedro Ayampuc 211 minutos San Pedro Sacatepéquez 180.75 minutos Amatitlán 151 minutos San Juan Sacatepéquez 151 minutos Mixco 121 minutos San Miguel Petapa 121 minutos Villa Nueva 121 minutos Guatemala 91 minutos Fraijanes 91 minutos Chinautla 79.5 minutos Elaboración propia, con datos del Observatorio para las Ciudades, Universidad del Istmo.

Estas diferencias muestran la dimensión de los desplazamientos que enfrentan los habitantes del área metropolitana, particularmente quienes residen en municipios periféricos.

El otro costo de movilizarse: hasta Q1 mil 241 mensuales según los ingresos

Además del tiempo, los desplazamientos implican gastos de combustible o pasaje que las personas deben contemplar dentro de su presupuesto mensual.

A partir de otra base de datos del Observatorio para las Ciudades, que reúne información de estos 1 mil 068 encuestados, se calculó un gasto mensual promedio estimado de Q906 en movilidad, ya sea en vehículo propio o en las diferentes opciones de transporte.

Es importante, aclarar que los datos corresponden al 2025 y no reflejan las presiones actuales sobre los combustibles derivadas de las tensiones geopolíticas.

Este resultado se obtuvo ponderando los promedios de gasto registrados por municipio y rango de ingreso, según el número de participantes de cada grupo. Sin embargo, el monto varía dependiendo del lugar de residencia y del nivel de ingresos.

Entre los municipios con mayor participación en la encuesta, Fraijanes y Mixco registraron gastos promedio cercanos a Q941 mensuales, mientras que la ciudad de Guatemala alcanzó Q934 y Santa Catarina Pinula Q933.

En Villa Nueva, el gasto estimado fue de Q875; en San José Pinula, de Q828, y en Villa Canales, de Q694.

Municipio Personas encuestadas Gasto mensual estimado Fraijanes 163 Q941 Mixco 129 Q941 Ciudad de Guatemala 487 Q934 Santa Catarina Pinula 104 Q933 Villa Nueva 53 Q875 San José Pinula 44 Q828 Villa Canales 33 Q694

Los montos son promedios ponderados calculados a partir de la base del Observatorio. No representan necesariamente el gasto de toda la población municipal.

¿Qué parte del ingreso se destina a la movilidad?

La encuesta también permite identificar diferencias económicas entre las personas que se desplazan diariamente.

Quienes declararon ingresos personales inferiores a Q4,200 mensuales registraron un gasto promedio estimado de Q603 en movilidad.

En el grupo con ingresos de Q4,201 a Q8,000, el gasto fue de Q676, mientras que entre quienes perciben de Q8,001 a Q12,000 alcanzó Q996.

Por su parte, las personas con ingresos entre Q12,001 y Q16,000 reportaron un promedio estimado de Q1,010, y quienes superan los Q16,001 registraron Q1,241 mensuales.

Ingreso mensual personal Gasto promedio en movilidad Menos de Q4,200 Q603 Q4,201 a Q8,000 Q676 Q8,001 a Q12,000 Q996 Q12,001 a Q16,000 Q1,010 Más de Q16,001 Q1,241

El crecimiento urbano y la necesidad de conectar los municipios

Los resultados de movilidad también abrieron una discusión sobre cómo está creciendo el área metropolitana y la importancia de acompañar ese desarrollo con infraestructura y servicios.

Durante el panel, representantes del sector privado señalaron que la demanda de vivienda continuará creciendo en los municipios cercanos a la capital, especialmente en aquellos lugares donde las familias buscan estar cerca de centros educativos, oportunidades laborales o familiares.

Uno de los ejemplos mencionados fue Fraijanes, donde el desarrollo inmobiliario y la presencia de establecimientos educativos han contribuido a transformar la dinámica del municipio durante las últimas décadas.

Sin embargo, el crecimiento de las áreas residenciales también implica nuevas necesidades de conectividad.

En ese contexto, Víctor Martínez, concejal primero de la Municipalidad de Guatemala, explicó que la conexión entre la capital y los municipios vecinos es compleja debido a la limitada cantidad de rutas y alternativas de transporte.

Esto provoca que miles de personas utilicen diariamente las mismas vías para llegar a sus destinos, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura existente.

Por ello, uno de los planteamientos centrales del foro fue la necesidad de que el desarrollo urbano avance acompañado de una planificación que integre vivienda, empleo, educación, servicios y transporte.

AeroMetro, MetroRiel y otros proyectos para mejorar la movilidad

Frente a los desafíos de movilidad, los participantes del foro presentaron avances de distintos proyectos que buscan mejorar la conectividad entre la capital y los municipios vecinos.

Uno de ellos es el Unibús Express, impulsado por la Municipalidad de Fraijanes, que espera comenzar operaciones en enero del 2027. El servicio proyecta movilizar inicialmente a 3,500 personas, con aproximadamente 90 mil viajes mensuales, lo que podría reducir el ingreso de entre 500 y mil vehículos particulares a la capital, según las estimaciones presentadas.

Por su parte, Víctor Martínez, concejal primero de la Municipalidad de Guatemala, señaló que, además de las rutas previstas del AeroMetro, se trabaja en posibles conexiones hacia las zonas 5 y 10. También destacó la importancia de garantizar la continuidad del MetroRiel, cuyo desarrollo requiere coordinación institucional durante varios años.

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En cuanto a la infraestructura vial, Cecilia Pivaral, directora del Fondo Revolvente para la reinversión en infraestructura, comentó que los estudios del puente El Frutal registran un avance del 45%. Este proyecto busca mejorar la conexión en el sur del área metropolitana y contempla su integración con el MetroRiel.

Asimismo, durante la semana del foro comenzó una revisión de los estudios realizados entre el 2017 y el 2018 para la Vía Expresa Nororiente, con el propósito de validar su trazado y avanzar en su planificación.

Aunque estos proyectos se encuentran en diferentes etapas, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y dar continuidad a las obras para responder a las crecientes necesidades de movilidad del área metropolitana.

El reto de convertir los estudios en soluciones para los vecinos

Más allá de los proyectos anunciados, los participantes también abordaron la necesidad de mejorar la coordinación institucional y garantizar la continuidad de las iniciativas de infraestructura.

Durante el foro se discutieron los retrasos en la implementación de la institucionalidad prevista en la legislación de infraestructura vial, particularmente por la falta de publicación de su reglamento.

Según lo expuesto, se espera que el 2027 permita avanzar en la contratación de personal técnico, la evaluación de la red vial y la definición de proyectos prioritarios, con la intención de comenzar procesos de ejecución durante el segundo semestre. Asimismo, se destacó la importancia de que los proyectos respondan a información técnica sobre los desplazamientos y las necesidades reales de la población.