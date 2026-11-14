MetroRiel se prepara para la fase 1: las cuatro acciones previstas para 2027 y el reto del cambio de gobierno

Después de años de estudios y propuestas, el MetroRiel comienza a avanzar hacia nuevas etapas de planificación. Aunque todavía no existe una fecha definitiva para su construcción, el proyecto registra dos avances recientes: la presentación de los resultados de la fase 0, a cargo del Reino Unido, y la aprobación del Decreto 24-2026, que establece el marco legal para implementar un sistema ferroviario de pasajeros en el área metropolitana.

El Gobierno de Guatemala también deberá preparar las condiciones para la siguiente fase de trabajo, prevista para 2027, cuando se contempla avanzar en el diseño del proyecto, la definición del recorrido y las primeras licitaciones y obras.

Estos pasos serán determinantes para establecer cómo se desarrollará el sistema ferroviario y qué mecanismos permitirán que el proyecto continúe más allá de la actual administración.

MetroRiel: qué avances registra el proyecto

El 29 de octubre, la Embajada del Reino Unido en Guatemala presentó los resultados de la fase 0 del acompañamiento técnico acordado entre ambos gobiernos.

Días antes, el 27 de octubre, el Congreso de la República aprobó el Decreto 24-2026, Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana, que contempla Q50 millones para la ejecución de obras durante 2027.

El presidente Bernardo Arévalo sancionó la ley y esta fue publicada el 11 de noviembre. Según el plazo establecido, entrará en vigor ocho días después de su publicación.

Uno de los aspectos relevantes de la ley está contenido en el artículo 5, que faculta a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para contratar con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, durante las distintas etapas del proyecto.

Esta disposición cobra importancia de cara a la siguiente fase del acuerdo de Gobierno a Gobierno entre Guatemala y el Reino Unido, que contempla nuevas acciones para 2027.

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Qué se hizo durante la fase 0 del MetroRiel

Desde la firma del convenio de cooperación en julio de 2026, las autoridades han aclarado que la participación británica tiene un carácter estrictamente técnico. Es decir, el Reino Unido no tendrá a su cargo la ejecución del MetroRiel, sino que aportará experiencia, conocimientos y herramientas para orientar su desarrollo.

El objetivo es reducir los riesgos de que el proyecto vuelva a quedar detenido durante años, como ha ocurrido con otras iniciativas de infraestructura en Guatemala.

Entre los resultados de la fase 0, los representantes británicos destacaron la revisión de más de 50 documentos y estudios existentes, elaborados a lo largo de los años en los que se ha planteado la implementación del sistema ferroviario, incluido el informe de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

También se realizaron 15 talleres de trabajo para recopilar información y avanzar en la construcción de una visión compartida del proyecto.

Durante este período, Fegua también efectuó un levantamiento de inventario de la línea férrea en Guatemala, como parte de las acciones para conocer las condiciones de la infraestructura ferroviaria existente.

MetroRiel: las cuatro acciones previstas para 2027

Con el cierre de la fase 0, los representantes del Reino Unido explicaron el 29 de octubre que el proyecto cuenta con una base de estudios consolidada y una visión inicial para orientar su desarrollo.

La siguiente etapa, denominada fase 1, estará enfocada en cuatro acciones principales durante 2027:

Transferencia de conocimientos: se prevé iniciar un proceso de intercambio técnico con universidades británicas. Proceso de codiseño: se trabajará con las distintas partes interesadas para construir las propuestas del proyecto. Definición del trazado: se avanzará en la determinación del recorrido y la confirmación de las estaciones. Primeras licitaciones y obras: se contempla lanzar los primeros procesos de contratación e iniciar trabajos.

Estas actividades permitirán pasar de la recopilación y revisión de información a una etapa de mayor definición técnica y preparación para la ejecución.

MetroRiel debe ser concebido como una política de Estado

Más allá de los aspectos técnicos y financieros, uno de los principales desafíos del MetroRiel será garantizar su continuidad durante los próximos gobiernos.

En una entrevista con este medio, Juliana Correa, embajadora del Reino Unido en Guatemala, abordó la importancia de que el proyecto no quede condicionado por los cambios de administración, especialmente porque todavía no existe un plazo definitivo para su construcción.

La próxima transición de gobierno está prevista para enero de 2028. Sin embargo, por la magnitud de la infraestructura y las distintas etapas que requiere su desarrollo, es poco probable que pueda completarse durante un solo período presidencial.

Correa considera que el MetroRiel debe convertirse en una política de Estado y no en una iniciativa vinculada exclusivamente a una administración. Explicó que esa es una de las premisas del memorándum de entendimiento suscrito entre ambos países: establecer bases que permitan darle continuidad al proyecto.

“Estamos muy agradecidos de poder trabajar en este momento con el gobierno del presidente Arévalo. Tenemos muchos valores y principios que compartimos desde el querer hacer las cosas bien y de hacer todo para que Guatemala avance”, expresó la diplomática.

La embajadora también señaló que los proyectos de infraestructura requieren períodos prolongados para concretarse, por lo que no resulta realista esperar que una sola administración los lleve a término.

“Cuando te embarcas en proyectos de infraestructura tienes claro que estos pueden ser proyectos de tres, cuatro, diez, quince años. Y pensar que un solo gobierno lo va a lograr no tiene sentido”, sostuvo Correa.

En ese contexto, insistió en que la continuidad debe responder a una decisión institucional de largo plazo.

“La decisión de construir infraestructura de calidad que responda a las necesidades de Guatemala tiene que ser una decisión de Estado, no una decisión del gobierno de turno”, afirmó.

Perú, un ejemplo de continuidad en proyectos de infraestructura

Como referencia, Correa mencionó la experiencia de Perú, donde el Reino Unido ha mantenido su colaboración durante más de nueve años, pese a los cambios de gobierno registrados en ese período.

Según la embajadora, esta experiencia demuestra que los proyectos de infraestructura pueden mantenerse y avanzar cuando existe un compromiso institucional que trasciende a una administración específica.

En el caso de Guatemala, el Reino Unido podrá aportar experiencia, herramientas y acompañamiento técnico, pero las decisiones sobre el desarrollo y el futuro del MetroRiel seguirán bajo la responsabilidad del Gobierno guatemalteco, tanto de la administración actual como de las siguientes.

Después de décadas de propuestas, estudios y discusiones, el desafío del MetroRiel, el tren ligero, ya no consiste únicamente en encontrar una solución de transporte para el área metropolitana. También implica establecer una planificación sólida, mecanismos de contratación y condiciones institucionales que permitan que el proyecto avance y no vuelva a quedar en el camino.