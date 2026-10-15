Así se integraría el MetroRiel a los puentes Frutal-Cenma y Ch’utb’al

El MetroRiel, proyecto de transporte ferroviario que busca conectar Centra Sur con Centra Norte mediante un tren ligero, contempla un recorrido de 20.5 kilómetros que incluiría el paso por dos puentes multimodales.

Las autoridades han indicado que se trata del puente Ch'utb'al, anteriormente conocido como Belice 2, y el puente Frutal-Cenma. Ambas estructuras están diseñadas con dos niveles: el superior para la circulación vehicular y peatonal, y el inferior para la infraestructura ferroviaria.

La integración de estos puentes permitiría incorporar el transporte ferroviario a las conexiones viales entre Villa Nueva y la Ciudad de Guatemala, así como entre distintos sectores del norte de la capital.

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Aunque los diseños y la planificación del MetroRiel continúan en actualización, ambos cruces forman parte de los planteamientos del proyecto. ¿Qué características tendrán los puentes y cómo permitirían el paso del tren ligero?

¿Cómo pasaría el MetroRiel por el puente Ch'utb'al?

El puente Ch'utb'al, anteriormente conocido como Belice 2, busca mejorar la conexión entre las zonas 1, 6, 17 y 18 de la Ciudad de Guatemala y la ruta CA-9 Norte, en el sector de Mariscal Zavala.

Según información del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la estructura cruzará sobre la calzada La Paz y el río Las Vacas.

El diseño en 3D muestra cómo será el puente Ch'utb'al, una estructura que cruzará sobre el río Las Vacas y contempla un nivel inferior para el paso del MetroRiel. (Foto, Prensa Libre, Cortesía CIV)

El puente principal tendrá aproximadamente 270 metros de longitud y contará con cinco carriles de 3.65 metros de ancho cada uno, además de dos pasos peatonales. Su ancho transversal aproximado será de 20 metros.

Una de sus principales características será la distribución de la infraestructura en dos niveles:

Nivel superior: estará destinado a la circulación vehicular y peatonal.

estará destinado a la circulación vehicular y peatonal. Nivel inferior: se reservará para la infraestructura ferroviaria del MetroRiel.

Diseño en 3D de la parte inferior del puente Ch'utb'al, donde se contempla el paso del MetroRiel. (Foto, Prensa Libre, cortesía CIV)

Esta distribución permitiría que el tren ligero utilice un espacio independiente del tránsito vehicular que circulará por la parte superior de la estructura.

La construcción del puente permaneció paralizada desde marzo del 2024 hasta agosto del 2026, un período de aproximadamente dos años y cinco meses.

En agosto del 2026, el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, anunciaron la reanudación de los trabajos.

Video de simulación que muestra cómo sería el paso del MetroRiel por el puente Ch'utb'al. (Video, Prensa Libre: cortesía MIV)

¿Qué contempla el puente Frutal-Cenma para el MetroRiel?

El puente Frutal-Cenma fue anunciado a principios de enero del 2026 por los alcaldes de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, y de Villa Nueva, Mynor Morales Zurita.

La estructura tendrá 560 metros de longitud en su puente principal, además de 2 mil 378 metros de aproximaciones.

Su función será conectar la carretera CA-9 Sur con el Centro de Mayoreo (Cenma), la avenida Petapa y la calzada Atanasio Tzul.

Diseño del puente Frutal-Cenma, que contempla un nivel inferior para el paso del MetroRiel. (Foto, Prensa Libre, cortesía Municipalidad de Guatemala9

Al igual que el puente Ch'utb'al, el proyecto contempla una estructura de dos niveles, con espacios diferenciados para el transporte vehicular y ferroviario.

La distribución prevista es la siguiente:

Nivel superior: contará con cuatro carriles para el transporte pesado y liviano, dos por sentido, además de una ciclovía y un corredor peatonal.

contará con cuatro carriles para el transporte pesado y liviano, dos por sentido, además de una ciclovía y un corredor peatonal. Nivel inferior: estará destinado al paso del MetroRiel, como parte de la conexión ferroviaria entre Villa Nueva y la Ciudad de Guatemala.

Diseño en 3D de la parte inferior del puente Frutal-Cenma, donde se contempla el paso del MetroRiel. (Foto, Prensa Libre, cortesía Municipalidad de Guatemala)

Según explicaron los alcaldes durante la presentación del proyecto, esta disposición permitiría separar la circulación del tren ligero del tránsito vehicular que utilizará la parte superior del puente.

La propuesta busca integrar la infraestructura ferroviaria con las conexiones viales existentes entre ambos municipios.

Diseño del puente Frutal-Cenma, que contempla un nivel inferior para el paso del MetroRiel. (Foto, Prensa Libre, cortesía Municipalidad de Guatemala9

¿En qué fase se encuentra el proyecto MetroRiel?

La administración del presidente Bernardo Arévalo incluyó el MetroRiel entre los proyectos viales prioritarios y suscribió un acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con el Reino Unido para recibir acompañamiento técnico.

La cooperación contempla asistencia técnica, intercambio de conocimientos y preparación de las condiciones necesarias para avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto.

Durante un evento realizado en agosto del 2026, la embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa, explicó que el equipo técnico de su país trabajaría en la preparación de las bases necesarias para avanzar posteriormente hacia los diseños, contratos y procesos de licitación.

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Por su parte, Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) informó que desde septiembre se realiza un inventario de la línea férrea para actualizar la información sobre los componentes existentes en el corredor ferroviario.

Este trabajo comprende la revisión de: