Gobierno debe desembolsar Q127 millones para obra de Viaducto Norte

Finalmente, el Ministerio de Comunicaciones y la empresa Grupo Muratori, S. A., reiniciaron los trabajos para la construcción del puente contiguo al de Belice, que comunicará las zonas 1 y 6 y con la zona 17.

Según indicó el presidente Bernardo Arévalo, quien estuvo presente junto a la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, en el acto de reactivación de los trabajos, el puente que había sido conocido como Belice 2 recibirá el nombre de puente Ch’utb’al, palabra proveniente del idioma pocomam y que significa “lo que une o reúne”.

“Que mejor nombre para esta obra que resaltar, primero reconocer nuestra naturaleza multicultural como país, ponerle un nombre que refleja nuestras raíces históricas y que significa exactamente el propósito de esta obra y en general de toda la infraestructura vial que estamos construyendo”, afirmó Arévalo.

El mandatario también indicó que el puente tendrá una longitud de 270 metros y será el eje central del proyecto denominado Viaducto Norte, que tendrá una longitud de 7 kilómetros.

Arévalo también indicó que el puente tendrá dos niveles: el superior, por el que circularán los vehículos, y la pista inferior, que será construida para el paso del MetroRiel, proyecto que será financiado por la cooperación del Reino Unido.

Tanto el presidente Bernardo Arévalo como la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, indicaron que se espera que el puente sea concluido al terminar el actual período de gobierno.

Continúa el mismo diseño

El ingeniero Ernesto Guzmán, gerente de proyectos de la empresa Grupo Muratori, S. A., que tiene a su cargo la construcción del puente, aclaró un punto que había generado algunas dudas: “no hubo un rediseño del puente”.

“Lo que se realizó fue un ajuste de alineación, moviendo la estructura 4 metros hacia la izquierda, pero manteniéndose siempre dentro del derecho de paso de FEGUA -Ferrocarriles de Guatemala – que es de 30 metros. Es importante precisar que la construcción no utiliza los 30 metros, sino únicamente 16 metros”, afirmó Guzmán.

El ingeniero también indicó que, originalmente, al estar centrado en esos 30 metros, el trazado obligaba a adquirir prácticamente el 100% de los derechos de vía, afectando a numerosas propiedades y generando largos procesos de expropiación. Sin embargo, “con este simple desplazamiento horizontal, se pudo reducir del 100% de derecho de vía que tenía que adquirirse a un 20% nada más”, aseguró.

Sobre el estado financiero y los plazos, Guzmán reveló que el proyecto fue retomado con un saldo pendiente de Q127 millones, los cuales “ya están en proceso de desembolso para la empresa en las próximas semanas”.

Guzmán también subrayó que “el proyecto no se reduce, solo se mueve horizontalmente para evitar algunas construcciones donde se requería derecho de vía”, resolviendo así uno de los mayores cuellos de botella burocráticos que mantuvieron la obra paralizada por varios años.

“Esta solución evitó la compra masiva de terrenos y agilizó el reinicio de una obra que había estado detenida, demostrando que los ajustes técnicos puntuales pueden tener un impacto significativo en la viabilidad de los megaproyectos”, aseguró.

En cuanto a si habrá algún desalojo en algún punto por donde se realizarán los trabajos, Guzmán aclaró que FEGUA es la entidad encargada de gestionar el 20% restante.

“Eso es algo que Fegua sí tiene que ver, porque tenemos un 20% que va a quedar todavía donde se va a tener que intervenir”, puntualizó.

Cambio de nombre

Además de los aspectos técnicos sobre el diseño, Guzmán explicó que el proyecto cambió oficialmente de nombre para evitar malentendidos, confirmando así lo dicho por el presidente.

Según explicó, esta decisión responde a que la obra no es un único puente paralelo al existente, sino una megaestructura compuesta por 118 puentes que conformarán un paso elevado de 3 kilómetros.

“Siempre que se hablaba del puente Belice, toda la población se imaginaba un puente paralelo al puente Belice existente, pero realmente el puente Belice, que ahora tiene otro nombre, Ch’utb’al, es apenas uno de 118 puentes que se van a construir”, detalló.

En este sentido, explicó que el viaducto conectará el centro de la ciudad con la salida al norte y su infraestructura total abarca 7 kilómetros, ya que incluye 3 kilómetros de segundo nivel y casi 4 kilómetros de un primer nivel donde circulará el MetroRiel.

“Por eso el presidente decía es una obra de 7 kilómetros de infraestructura. No porque largo va a ser 7 kilómetros, sino porque tenemos 3 kilómetros de un segundo nivel y casi 4 kilómetros de un primer nivel”, explicó.

Estos 118 puentes son los que serán construidos para los 3 kilómetros de segundo nivel, se indicó.

Ubicación exacta

En cuanto a la ubicación exacta, el ingeniero explicó el recorrido para que los ciudadanos puedan tener una mejor idea de la magnitud de la obra.

“Vamos a empezar con pavimentación en la séptima avenida de la zona 1 en la 20 avenida ya nos incorporamos al viaducto, termina el viaducto incorporándose en la CA 9 norte, donde cruzamos para Mariscal Zabala ahí termina el viaducto y se incorpora en la CA-9, esos son los más o menos 3 kilómetros que habrá de paso elevado, por la parte inferior va a estar pasando el MetroRiel en casi 4 kilómetros que se va a habilitar para eso”, afirmó. Indicó que el trayecto será paralelo al puente Belice actual y a la calle Martí.

Plazo para concluir en su totalidad la obra

A pesar del tiempo que la obra permaneció detenida, el plazo contractual para concluir en su totalidad los 7 kilómetros es de 36 meses y comenzó a correr a partir del levantamiento del acta de reinicio, que es el 26 de agosto. Actualmente, el avance físico ronda el 17%. Guzmán se mostró confiado en poder “ejecutarlo totalmente en ese periodo de tiempo”.

Sobre si habrá algún problema en los trabajos al momento en que nuevamente se reinicien las lluvias en la ciudad, el ingeniero aclaró que eso no representará algún contratiempo.

“Nosotros somos una empresa especialista en puentes. Actualmente nosotros somos los que estamos construyendo el Puente Ocos en San Marcos. Nosotros tenemos todo el conocimiento para poder afrontar las épocas lluviosas”, aseguró.

Finalmente, en cuanto a la logística urbana para la regulación del tránsito, aseguró que existe coordinación con la Municipalidad de Guatemala y Emetra para gestionar los desvíos de tránsito.

“Ellos, con la logística que tienen y que manejan bien, van a estar anunciando previo a algún cambio que se tenga, sobre todo con el Transmetro, lo van a estar anunciando oportunamente”.

A pesar de todos los ajustes logísticos y el desplazamiento de 4 metros en el puente, el contrato original se mantiene y “no variaron los montos”, por lo que el proyecto mantiene su presupuesto y alcance original, ya que “el contrato original incluía todos estos aspectos”, concluyó Ernesto Guzmán, gerente de proyectos de la empresa Grupo Muratori, S. A.