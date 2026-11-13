AeroMetro: mapa muestra dónde estarán sus 67 torres y 12 estaciones

El AeroMetro conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco mediante dos líneas de transporte aéreo por cable que sumarán 67 torres y 12 estaciones. Un mapa compartido por Cablevía permite conocer cómo se distribuirán las estructuras a lo largo del recorrido, desde Plaza España, en la zona 9, hasta Molino de las Flores, en Mixco.

El proyecto será el primer sistema de transporte público masivo tipo teleférico en Guatemala y busca, según sus desarrolladores, ofrecer una alternativa de movilidad para quienes transitan por sectores con alta carga vehicular, especialmente el bulevar Liberación y la calzada Roosevelt.

En conjunto, ambas líneas tendrán aproximadamente 8.9 kilómetros de extensión. La Línea 1 conectará Plaza España y El Trébol, mientras que la Línea 2 continuará desde ese punto hasta Molino de las Flores.

LECTURAS RELACIONADAS AeroMetro Línea 1: dónde quedarán las estaciones y qué lugares tendrán cerca

¿Cómo se integran las dos líneas del AeroMetro?

En conjunto, las dos líneas del AeroMetro sumarán 67 torres, de las cuales 17 corresponderán a la primera y 50 a la segunda. Además, tendrán 12 estaciones distribuidas entre ambos recorridos: cuatro en la línea 1 y ocho en la línea 2.

El trayecto total podría completarse en alrededor de 28 a 30 minutos, sin considerar los tiempos de espera y transbordo, según explicó Klamcy Solórzano de la Municipalidad de Guatemala a Prensa Libre en una entrevista.

La línea 1 partirá de Plaza España y avanzará por el sector de Montúfar y el bulevar Liberación hasta llegar a El Trébol.

El mapa identifica la ubicación de las 17 torres de la línea 1 del AeroMetro, señaladas con cuadrados negros, y sus respectivas estaciones.

Desde allí, los pasajeros podrán continuar su recorrido por medio de la línea 2, que seguirá sobre la calzada Roosevelt hasta Molino de las Flores, en Mixco.

El mapa identifica la ubicación de las 50 torres de la línea 2 del AeroMetro, señaladas con cuadrados negros, y sus respectivas estaciones. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

Estaciones, recorrido, tiempo y tarifa de las dos líneas del AeroMetro

Las dos líneas del AeroMetro tendrán diferencias en extensión, número de torres, estaciones, tiempo de viaje y tarifa. Estas son las principales características de cada tramo y las fechas previstas para concluir su construcción.

LECTURAS RELACIONADAS AeroMetro: las dos estaciones que deberán respetar el patrimonio y memoria cultural de Guatemala

Comparación de las dos líneas del AeroMetro

Detalle Línea 1 Línea 2 Recorrido Plaza España–El Trébol El Trébol–Molino de las Flores Longitud 2.1 kilómetros 6.8 kilómetros Torres 17 50 Estaciones 4 8 Tiempo estimado 8 a 10 minutos 20 minutos Tarifa prevista Q4 Q6 Inicio de trabajos Noviembre 2025 (obra negra) Agosto de 2026 (obra negra) Finalización prevista Primer semestre de 2027 (obra blanca) Segundo semestre de 2028 (obra blanca) Operación estimada Segundo semestre de 2027 Primeros meses de 2029 El cuadro compara las características de las dos líneas del AeroMetro, incluidos sus recorridos, número de torres y estaciones, tiempo estimado de viaje, tarifas y fechas previstas de finalización. (Elaboración: propia)

¿Qué función tendrán la Centra Occidente y Complejo El Trébol?

El AeroMetro también incluye dos espacios que serán importantes para conectar distintos servicios de transporte y facilitar los desplazamientos entre Mixco y la capital: la Centra Occidente, en Mixco, y el Complejo El Trébol, en la zona 3 capitalina.

La Central de Transferencia Intermedia de Occidente (Centra Occidente) se construirá en el sector de Molino de las Flores, en Mixco, en un terreno adquirido a la Conferencia Episcopal de Guatemala.

Vista proyectada del AeroMetro en Molino de las Flores, un nodo estratégico que también albergará la Central de Occidente. (Foto, cortesía Cable Vía)

La intención es que los autobuses provenientes de departamentos como Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán lleguen a esta terminal. Allí, los pasajeros podrán descender y continuar su viaje hacia la capital mediante el AeroMetro u otros servicios de transporte urbano.

Para atender este movimiento, el proyecto contempla 48 andenes para autobuses extraurbanos, más de 350 espacios de estacionamiento para vehículos particulares y áreas para motocicletas y bicicletas. Además, contará con espacios comerciales.

Según explicó Eduardo Aguirre, Ceo de CableVía, el sistema contará con 500 cabinas en total, que se distribuirán entre las dos líneas.

La Centra Occidente resguardará 365 cabinas del AeroMetro. En ese sentido la terminal no solo facilitará el transbordo de pasajeros que llegan desde el occidente del país, sino que también tendrá un papel en la operación diaria del transporte por cable.

Por su parte, el Complejo El Trébol, ubicado en la zona 3 de la capital, será el punto de conexión entre los dos recorridos del AeroMetro. Además, tendrá conexión con la línea 12 del Transmetro, lo que permitirá a los pasajeros combinar ambos sistemas para continuar hacia otros sectores de la ciudad.

Vista en 3D de cómo será el diseño final del Complejo El Trébol (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Al igual que Centra Occidente, este complejo tendrá un espacio destinado al resguardo de cabinas. Según la información de Aguirre, en este espacio se podrá albergar hasta 135 unidades.

Además, el complejo albergará las oficinas administrativas de las entidades vinculadas con el AeroMetro, entre ellas la Municipalidad de Guatemala, CableVía y Doppelmayr. También contará con una plaza pública.

Así, El Trébol no será únicamente un punto para abordar o descender de las cabinas. También concentrará parte de las actividades necesarias para el funcionamiento del sistema y facilitará los transbordos entre las dos líneas del AeroMetro y el transporte público de la capital.