INFRAESTRUCTURA
AeroMetro: mapa muestra dónde estarán sus 67 torres y 12 estaciones
El AeroMetro conectará Plaza España y Molino de las Flores mediante dos líneas. Dónde estarán sus 67 torres, las estaciones y cuándo comenzaría a funcionar.
El mapa muestra la distribución de las 67 torres de las dos líneas del AeroMetro, que conectarán Plaza España con Molino de las Flores, con un punto de enlace en El Trébol, zona 3 capitalina. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)
El AeroMetro conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco mediante dos líneas de transporte aéreo por cable que sumarán 67 torres y 12 estaciones. Un mapa compartido por Cablevía permite conocer cómo se distribuirán las estructuras a lo largo del recorrido, desde Plaza España, en la zona 9, hasta Molino de las Flores, en Mixco.
El proyecto será el primer sistema de transporte público masivo tipo teleférico en Guatemala y busca, según sus desarrolladores, ofrecer una alternativa de movilidad para quienes transitan por sectores con alta carga vehicular, especialmente el bulevar Liberación y la calzada Roosevelt.
En conjunto, ambas líneas tendrán aproximadamente 8.9 kilómetros de extensión. La Línea 1 conectará Plaza España y El Trébol, mientras que la Línea 2 continuará desde ese punto hasta Molino de las Flores.
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¿Cómo se integran las dos líneas del AeroMetro?
En conjunto, las dos líneas del AeroMetro sumarán 67 torres, de las cuales 17 corresponderán a la primera y 50 a la segunda. Además, tendrán 12 estaciones distribuidas entre ambos recorridos: cuatro en la línea 1 y ocho en la línea 2.
El trayecto total podría completarse en alrededor de 28 a 30 minutos, sin considerar los tiempos de espera y transbordo, según explicó Klamcy Solórzano de la Municipalidad de Guatemala a Prensa Libre en una entrevista.
La línea 1 partirá de Plaza España y avanzará por el sector de Montúfar y el bulevar Liberación hasta llegar a El Trébol.
Desde allí, los pasajeros podrán continuar su recorrido por medio de la línea 2, que seguirá sobre la calzada Roosevelt hasta Molino de las Flores, en Mixco.
Estaciones, recorrido, tiempo y tarifa de las dos líneas del AeroMetro
Las dos líneas del AeroMetro tendrán diferencias en extensión, número de torres, estaciones, tiempo de viaje y tarifa. Estas son las principales características de cada tramo y las fechas previstas para concluir su construcción.
Comparación de las dos líneas del AeroMetro
|Detalle
|Línea 1
|Línea 2
|Recorrido
|Plaza España–El Trébol
|El Trébol–Molino de las Flores
|Longitud
|2.1 kilómetros
|6.8 kilómetros
|Torres
|17
|50
|Estaciones
|4
|8
|Tiempo estimado
|8 a 10 minutos
|20 minutos
|Tarifa prevista
|Q4
|Q6
|Inicio de trabajos
|Noviembre 2025 (obra negra)
|Agosto de 2026 (obra negra)
|Finalización prevista
|Primer semestre de 2027 (obra blanca)
|Segundo semestre de 2028 (obra blanca)
|Operación estimada
|Segundo semestre de 2027
|Primeros meses de 2029
¿Qué función tendrán la Centra Occidente y Complejo El Trébol?
El AeroMetro también incluye dos espacios que serán importantes para conectar distintos servicios de transporte y facilitar los desplazamientos entre Mixco y la capital: la Centra Occidente, en Mixco, y el Complejo El Trébol, en la zona 3 capitalina.
La Central de Transferencia Intermedia de Occidente (Centra Occidente) se construirá en el sector de Molino de las Flores, en Mixco, en un terreno adquirido a la Conferencia Episcopal de Guatemala.
La intención es que los autobuses provenientes de departamentos como Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán lleguen a esta terminal. Allí, los pasajeros podrán descender y continuar su viaje hacia la capital mediante el AeroMetro u otros servicios de transporte urbano.
Para atender este movimiento, el proyecto contempla 48 andenes para autobuses extraurbanos, más de 350 espacios de estacionamiento para vehículos particulares y áreas para motocicletas y bicicletas. Además, contará con espacios comerciales.
Según explicó Eduardo Aguirre, Ceo de CableVía, el sistema contará con 500 cabinas en total, que se distribuirán entre las dos líneas.
La Centra Occidente resguardará 365 cabinas del AeroMetro. En ese sentido la terminal no solo facilitará el transbordo de pasajeros que llegan desde el occidente del país, sino que también tendrá un papel en la operación diaria del transporte por cable.
Por su parte, el Complejo El Trébol, ubicado en la zona 3 de la capital, será el punto de conexión entre los dos recorridos del AeroMetro. Además, tendrá conexión con la línea 12 del Transmetro, lo que permitirá a los pasajeros combinar ambos sistemas para continuar hacia otros sectores de la ciudad.
Al igual que Centra Occidente, este complejo tendrá un espacio destinado al resguardo de cabinas. Según la información de Aguirre, en este espacio se podrá albergar hasta 135 unidades.
Además, el complejo albergará las oficinas administrativas de las entidades vinculadas con el AeroMetro, entre ellas la Municipalidad de Guatemala, CableVía y Doppelmayr. También contará con una plaza pública.
Así, El Trébol no será únicamente un punto para abordar o descender de las cabinas. También concentrará parte de las actividades necesarias para el funcionamiento del sistema y facilitará los transbordos entre las dos líneas del AeroMetro y el transporte público de la capital.