MetroRiel en Guatemala: Arévalo sanciona la ley que permitirá implementar el tren de pasajeros

El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 24-2026 del Congreso, Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana.

En octubre recién pasado, con el respaldo de 134 diputados, el Legislativo aprobó el Decreto 24-2026, relacionado con el proyecto MetroRiel.

El decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados. Entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

La publicación de este miércoles 11 de noviembre en el Diario de Centro América considera que la implementación de un sistema ferroviario de transporte de pasajeros en el área metropolitana constituye una intervención urbana de alta complejidad técnica, financiera, institucional y contractual, cuya adecuada estructuración y ejecución requiere mecanismos especializados de planificación, contratación internacional, gestión de riesgos, control de costos, supervisión y transferencia de capacidades.

También considera que la movilidad urbana por medio del tren constituye uno de los elementos necesarios para el desarrollo de la economía e influye directamente en la calidad de vida de los habitantes de un país.

En ese sentido, resulta necesario crear un sistema de transporte ferroviario masivo de personas que responda a las necesidades actuales de movilidad de la población guatemalteca, comenzando por el área metropolitana, para reducir los tiempos de traslado y dinamizar las actividades económicas, sociales y comerciales.

La ley declara de interés nacional la ejecución y puesta en marcha del servicio de transporte ferroviario de pasajeros en el área metropolitana.

La ley tiene por objeto establecer un régimen especial, excepcional y temporal en todas las etapas del ciclo del proyecto, desde la planificación inicial hasta la puesta en marcha y entrega del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros del Área Metropolitana (en adelante, el "Proyecto").

Instruye a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para que realice las acciones y los procesos necesarios para desarrollar todas las etapas del ciclo del "Proyecto", desde la planificación inicial hasta la puesta en marcha y entrega.

Estas acciones y procesos incluyen, sin carácter limitativo, los relacionados con la planificación, la estructuración, el diseño, la construcción, la supervisión, la integración de sistemas, las pruebas, la puesta en servicio y otros que sean requeridos para el desarrollo del "Proyecto".

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Ordena que Fegua actúe en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, las municipalidades y demás entidades públicas competentes.

Para la implementación del "Proyecto", Fegua queda facultada para contratar directamente los servicios de un consorcio o firma internacional especializada, con experiencia acreditada en gestión de proyectos similares.

Este consorcio o firma establecerá una Oficina de Gestión Técnica del Proyecto (OGTP), encargada de brindar soporte técnico a Fegua para el fortalecimiento de capacidades, contrataciones, gestión y ejecución de proyectos con estándares internacionales, gestión de modelos contractuales de uso estándar internacional y asistencia técnica en las especialidades que requiera la implementación del "Proyecto".

Durante décadas, Guatemala esperó por un sistema de movilidad moderno e interconectado. Hoy, esa historia comienza a cambiar. https://t.co/IG9upHYOLj — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 11, 2026

La contratación de la OGTP estará sujeta a las disposiciones de esta ley y a las consideraciones establecidas en los instrumentos de cooperación internacional entre gobiernos suscritos, y deberá sustentarse en un expediente técnico.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, las contrataciones de obras, bienes, equipos, tecnología y servicios que requiera la implementación del "Proyecto" en todas sus etapas no estarán sujetas a los procedimientos y disposiciones contenidos en el Decreto Número 57-92 del Congreso, Ley de Contrataciones del Estado.

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