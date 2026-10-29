MetroRiel requeriría una inversión de hasta US$1 mil millones

Con un costo calculado de US$970 millones, que deberán ser financiados por el Estado de Guatemala, se tiene previsto que en el 2027 comience la primera fase de implementación del Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana, mejor conocido como MetroRiel, explicó Irene Flores, gerente de Ferrovías de Guatemala, durante la presentación de los resultados de la asistencia técnica sobre dicho proyecto, que se realizó este jueves en el Palacio Nacional de la Cultura.

En el acto estuvo presente el presidente Bernardo Arévalo, autoridades de la embajada británica, así como de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). La presentación de estos resultados se da dos días después de que en el Congreso se aprobara de urgencia nacional el decreto 24-2026, que da vida a la ley para la implementación de dicho sistema de transporte.

Según indicó la gerente de Ferrovías de Guatemala, la denominada “Fase Cero del Proyecto” ya se desarrolló, y “marca un hito” para llevar a cabo la ejecución del proyecto, que ha tenido más de cinco décadas de preparación.

“Este es un proyecto que lleva más de 50 años en preparación y por muchas razones no ha podido salir adelante por falta de capacidad, de experiencia, de coordinación interinstitucional y de capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura”, aseguró Flores, quien además destacó la colaboración del UK Delivery Team, un consorcio de empresas británicas, como socio estratégico para llevar a cabo la implementación del proyecto en Guatemala.

“Con el apoyo de un socio estratégico, con la experiencia y los conocimientos que aporta el UK Delivery Team, hoy en día lo que podemos decir es que el proyecto del MetroRiel tiene un socio estratégico que va a permitir poder avanzarlo”, aseguró Flores.

Entre US$970 millones y US$1 mil millones

La gerente de Ferrovías de Guatemala precisó que el costo del proyecto se estima inicialmente en US$970 millones. No obstante, este podría cambiar de acuerdo con la ejecución de las obras, por lo que alcanzaría un monto máximo de US$1 mil millones.

“Estamos hablando de un proyecto de cerca de un billón de dólares –US$ 1 mil millones–. Las últimas actualizaciones de los costos que se tienen a nivel es de US$970 millones. Lo normal es que estos costos iniciales son solo indicativos. Esos van a ir cambiando a lo largo de la ejecución del proyecto”, indicó.

Sin embargo, aún no se ha definido cuál será la fuente de financiamiento para la construcción de esta primera fase, cuyo costo estimado es de US$970 millones. Se prevé construir un corredor de 20.5 kilómetros en el que funcionaría un metro ligero —que podría operar con tranvía— y que tendrá 22 estaciones y 28 infraestructuras viales que comunicarán el área metropolitana del norte con el sur del departamento de Guatemala, específicamente los municipios de Guatemala y Villa Nueva.

“El proyecto lo que contempla es la construcción de un tren de pasajeros en ese corredor que es el derecho de vía, así esta pensado al día de hoy. En la medida que vaya madurando ese proyecto, esos diseños puede ir variando con el tiempo”, aseveró Flores.

Luego de la conclusión de la Fase Cero, en la que se llevó a cabo la consolidación de estudios y la creación de una visión del proyecto, para el 2027 se prevén cuatro fases que comprenden el comienzo de la transferencia de conocimientos con universidades británicas, el proceso de codiseño con las partes interesadas, la definición del trazado y la confirmación de los puntos donde estarán las estaciones y, finalmente, el lanzamiento de las primeras licitaciones y obras, según se indicó durante la presentación.

En cuanto a los objetivos del 2027, Flores indicó que lo principal es comenzar a tener conversaciones con todas las partes involucradas, a fin de conseguir un objetivo común que permita comenzar a ejecutar las obras el próximo año. También mencionó que en el proyecto de presupuesto del 2027 se estipulan algunos fondos destinados al proyecto.

“Hay un artículo específico para inversiones estratégicas de sistemas ferroviarios con Q800 millones, aunque no necesariamente eso es todo para este proyecto”, indicó.

El artículo al que Flores se refirió dentro del Proyecto de Presupuesto del 2027 es el 127, en el que se indica que se destina una previsión de Q800 millones para el Sistema Metropolitano de Transporte y la modernización de puertos, aeropuertos y ferrovías.

En cuanto a la continuidad y el compromiso de los próximos gobiernos para ejecutar la obra, Flores aseguró que “estas megaobras no son sólo de una administración, son compromisos de país”.

También indicó que se busca involucrar a todos los sectores en el plan de transición para garantizar la continuidad de la ejecución. Agregó que en el 2027, año electoral, se buscará involucrar a los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia, para que conozcan el proyecto y asuman el compromiso de darle continuidad.

“Se buscará involucrar a todos los potenciales candidatos para explicar los detalles del proyecto y asegurar de esa forma su continuidad. No solo es un gobierno el que se compromete a darle continuidad, sino dos”, puntualizó.

Ley de Contrataciones no permite avances

En cuanto a obviar algunos de los procesos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado para agilizar la adjudicación y construcción de las obras del MetroRiel, Flores comentó que, lamentablemente, la norma no permite agilizar los procesos para ejecutar estas obras.

“Nuestra ley de Contrataciones tiene múltiples problemas para poder avanzar de una manera efectiva los proyectos de infraestructura. En este proyecto no nos podemos permitir tener esos retos para ejecutar licitaciones y gestionar contratos, porque son obras demasiado grandes y son muchísimas”, aseguró.

Recuperar la confianza del sector privado

Iñigo Ruiz, quien forma parte del UK Delivery Team, que apoya en la planificación y el diseño del proyecto, afirmó que para su ejecución es de suma importancia recuperar la confianza del sector privado para que apueste por la construcción y ejecución de estos proyectos de gran envergadura. En este sentido, puso como ejemplo la experiencia que han tenido en Perú para llevar a cabo obras similares.

“En Perú, como media, había como uno o dos postores por cada obra pública. Tras recuperar esa confianza, hay entre 25 y 30 compañías interesadas. En Guatemala, en cambio, tenemos una media de un postor por cada licitación. Los contratos actuales son sumamente litigiosos y pueden paralizar obras durante años”, comentó.

De esa cuenta, afirmó que la contratación de las obras para el proyecto del MetroRiel, con estándares internacionales, “buscan abrir un mercado distinto par la infraestructura, con transparencia, capacidad de gestión y rendición de cuentas”.

También criticó que en Guatemala “la ley de Contrataciones tiene múltiples problemas para poder avanzar de una manera efectiva los proyectos de infraestructura”, por lo que es positivo que el decreto aprobado por el Congreso permita que Fegua aplique estos “estándares internacionales en vez de la ley nacional para esta megaobra”.