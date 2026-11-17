Después de levantar las restricciones y cambios en la circulación por los trabajos de la estación Tecún Umán, el bulevar Liberación se prepara para una nueva intervención vial. Aunque las obras en ese sector concluyeron antes de lo previsto, los automovilistas deberán tomar en cuenta otros ajustes debido al avance en la construcción del AeroMetro.

Esta vez, los trabajos se trasladarán a la estación 3, Camip, ubicada sobre el bulevar Liberación, entre la 11 avenida y la calzada Atanasio Tzul, en la zona 8 capitalina. Por esa razón, quienes utilizan esta vía para desplazarse entre distintos puntos de la ciudad encontrarán nuevamente reducciones de carriles y desvíos temporales.

Según informó la Municipalidad de Guatemala, las restricciones estarán vigentes del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2026. Durante ese período, la circulación se mantendrá habilitada en ambos sentidos, aunque con menos carriles disponibles.

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Además, para reducir las complicaciones que puedan ocasionar estos cambios, la comuna anunció que reforzará la presencia de agentes de tránsito y la señalización en los puntos donde se desarrollarán los trabajos.

Así quedará la circulación en el bulevar Liberación

Los cambios afectarán principalmente a quienes transitan por el bulevar Liberación en dirección hacia El Trébol y el Obelisco, por lo que será importante tomar en cuenta las siguientes modificaciones antes de salir de casa o del trabajo.

Durante las obras, la circulación quedará de la siguiente manera:

Hacia el Obelisco: permanecerán habilitados tres de los cuatro carriles.

permanecerán habilitados tres de los cuatro carriles. Hacia El Trébol: únicamente estarán disponibles dos de los cuatro carriles.

únicamente estarán disponibles dos de los cuatro carriles. Desvío en zona 8: se implementará sobre la 40 calle C, entre la avenida La Castellana y la 11 avenida.

La imagen muestra la reducción de carriles en el bulevar Liberación y el desvío por la 40 calle, debido a los trabajos del AeroMetro que se extenderán aproximadamente un mes. (Foto, Prensa Libre: cortesía

De esta manera, aunque el paso de vehículos no se interrumpirá por completo sobre el bulevar Liberación, la reducción de carriles podría ocasionar una circulación más lenta, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

Ante este panorama, la Municipalidad de Guatemala indicó que aumentará la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en los puntos de mayor circulación. Asimismo, se colocará señalización para orientar a los conductores sobre las rutas disponibles y los desvíos temporales.

Trabajos en Tecún Umán concluyeron antes de lo previsto

El anuncio de las nuevas restricciones llega pocos días después de que la Municipalidad de Guatemala informara sobre la finalización de una etapa de los trabajos en la estación 2, Tecún Umán, que durante varios días provocaron reducciones de carriles sobre el bulevar Liberación y modificaciones en la circulación por la calle de los Museos.

De acuerdo con la comuna, tanto las obras de cimentación y soportes como el montaje del sistema electromecánico finalizaron dos semanas antes de lo programado.

Este avance permitió concluir las intervenciones viales previstas para esa etapa y dar paso a los siguientes trabajos del proyecto.

Sin embargo, las modificaciones en la circulación continuarán en otros puntos del bulevar Liberación. Ahora será el turno de la estación Camip, donde las obras requerirán nuevas restricciones temporales entre noviembre y diciembre.

Por ello, los conductores que habitualmente utilizan esta ruta deberán estar atentos a la señalización y a las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se desarrollan los trabajos.