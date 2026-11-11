PMT reabrirá carriles en paso a desnivel Tecún Umán previo al partido de la Selección y fin de semana de alto tráfico

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala confirmaron avances en los trabajos de infraestructura sobre el bulevar Liberación, lo que permitirá aliviar la movilidad vehicular previo a una jornada de alta carga vehicular para este fin de semana.

El gerente de la entidad de tránsito, Héctor Flores, detalló los ajustes viales ante el encuentro deportivo de la Selección Nacional frente a Canadá este viernes 13 en el estadio El Trébol, así como el inicio de la temporada de eventos de fin de año, en un espacio en La Red.

Uno de los cambios es la habilitación de los carriles que habían sido restringidos al pie del paso a desnivel Tecún Umán.

Aunque la cimentación de una de las columnas del proyecto del AeroMetro estaba prevista para tres semanas de ejecución, las cuadrillas completaron las obras en semana y media.

Fechas y tramos recuperados

A partir del miércoles por la tarde, se retirarán las láminas de protección y se restablecerá la circulación de los carriles recuperados.

El carril que se recupera es procedente del Obelisco sobre el bulevar Liberación (antes del cruce al aeropuerto).

Se recupera también el carril que conecta desde la Escuela Normal y el sector del Ministerio de Ambiente.

La restitución del tramo central permitirá reactivar los carriles reversibles habituales sobre la avenida Castellana, lo que reduciría la acumulación vehicular para quienes se desplazan desde las zonas 9 y 10 hacia El Trébol, zonas 7, 11, calzada Roosevelt, San Juan y la ruta Interamericana.

Cambio frente al IGSS de Pamplona

A pesar de la habilitación frente al monumento a Tecún Umán, la PMT advirtió que iniciará una nueva intervención en el sector de la sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Pamplona, estación 3 del AeroMetro, donde se aplicará un angostamiento de medio carril.

Los trabajos tendrán una duración estimada de tres semanas, con la meta de concluir el proyecto antes del 15 de diciembre, evitando así coincidir con el incremento del flujo comercial previo al pago del aguinaldo.

Durante este periodo, en el tramo rehabilitado quedarán dos carriles y medio habilitados para la circulación vehicular.

¿Qué eventos habrá este fin de semana?

Las autoridades mantendrán una supervisión constante en la calzada Atanasio Tzul, la cual ha experimentado un incremento inusual de carga vehicular derivado de las complicaciones de acceso registradas en sectores del sur como San Miguel Petapa y Boca del Monte.

Asimismo, la PMT recordó a la población tomar precauciones debido a la coincidencia de múltiples actividades masivas este fin de semana, entre las que destacan:

El partido Guatemala vs. Canadá en el estadio El Trébol (viernes por la tarde). Más detalles.

Las actividades nocturnas de Noches de Luna en el Zoológico La Aurora (viernes desde las 17.00 horas). Más detalles de las actividades.

La inauguración del Árbol Gallo en la plaza Obelisco (sábado a partir de las 19.00 horas). Detalles del espectáculo.

Se recomienda a los conductores planificar sus rutas con anticipación, utilizar vías alternas y optar por estacionamientos autorizados para evitar congestiones severas en los corredores principales.

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