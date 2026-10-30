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AeroMetro en imágenes: así lucirán sus estaciones y el complejo central de El Trébol
Imágenes digitales revelan la propuesta arquitectónica y el diseño final de las primeras cuatro estaciones de la Línea 1, sus accesos peatonales y la interconexión con el Transmetro.
Composición con vistas del proyecto AeroMetro Guatemala. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)
El proyecto del AeroMetro avanza en sus fases de obra gris y la instalación del sistema electromecánico en la ciudad de Guatemala. Las proyecciones digitales del proyecto presentadas el 29 de octubre, muestran en detalle el diseño de las estaciones, las áreas de andenes y los espacios por donde circularán las cabinas de la primera fase de la obra.
La Línea 1 conectará la zona 9 de la capital con El Trébol mediante cuatro estaciones principales: Plaza España, Tecún Umán, Camip y El Trébol. Actualmente, los trabajos para su construcción combinan la edificación de bases de concreto reforzado con el montaje del sistema mecánico aéreo.
De acuerdo con el cronograma oficial, la construcción de la infraestructura de esta primera línea finalizará durante el primer semestre del 2027. Posteriormente, se llevarán a cabo las pruebas técnicas y las certificaciones de seguridad, con una fecha estimada de inauguración para mediados de ese mismo año.
El plan integral contempla un complejo central en El Trébol con capacidad para estacionar 135 cabinas, oficinas administrativas y una plaza pública. La obra también incluye una Central Intermedia de Transferencia en Mixco, equipada con andenes para buses extraurbanos y áreas de estacionamiento.
Estación Plaza España (Estación 1): avances de obra y diseño electromecánico
La Estación 1 se ubica en Plaza España y constituye el punto de partida de la Línea 1 del sistema aéreo. En esta estructura se priorizan los trabajos del sistema electromecánico. Se completó la fase norte del techo y continúa la construcción del entrepiso sur, previa a la colocación de gradas y elevadores.
Estación Tecún Umán: estructura de dos niveles y trabajos en el bulevar Liberación
La Estación 2 dispondrá de dos niveles operativos y tendrá su andén principal en un tercer nivel elevado. Su construcción requiere la cimentación de una columna con un pilote de 14 metros de profundidad y 1.50 metros de diámetro sobre el bulevar Liberación.
Los trabajos de obra civil en esta vía comienzan el 2 de noviembre del 2026, mientras que el montaje nocturno de la viga y la columna está programado para diciembre próximo.
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Estación CAMIP: accesos peatonales, gradas y elevadores en la Línea 1
En la Estación 3, ubicada en el sector del Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip), se ejecutan trabajos de cimentación de mástiles y columnas. La infraestructura contempla accesos peatonales, gradas y elevadores dobles para facilitar el ingreso y transbordo de usuarios en ambos sentidos de la vía.
Complejo El Trébol (Estación 4): estacionamiento de cabinas y conexión con el Transmetro
La Estación 4 funcionará como terminal de la Línea 1 y se integrará al complejo central de El Trébol. El inmueble también albergará un estacionamiento para 135 cabinas, oficinas administrativas de la Municipalidad, la concesionaria y la empresa Doppelmayr, además de una plaza pública abierta en el primer nivel. El complejo ofrecerá interconexión directa con la Línea 12 del Transmetro y servirá de enlace con las ocho estaciones proyectadas para la Línea 2.
Central Intermedia de Transferencia en Mixco: ubicación, 48 andenes y parqueos
El proyecto abarca la construcción de la Central Intermedia de Transferencia en la Estación 12, situada en Mixco. Esta infraestructura contará con 48 andenes para el abordaje de buses extraurbanos, más de 350 parqueos para vehículos particulares, espacios para motocicletas y bicicletas, así como un área comercial complementaria.
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