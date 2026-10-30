AeroMetro en imágenes: así lucirán sus estaciones y el complejo central de El Trébol

El proyecto del AeroMetro avanza en sus fases de obra gris y la instalación del sistema electromecánico en la ciudad de Guatemala. Las proyecciones digitales del proyecto presentadas el 29 de octubre, muestran en detalle el diseño de las estaciones, las áreas de andenes y los espacios por donde circularán las cabinas de la primera fase de la obra.

La Línea 1 conectará la zona 9 de la capital con El Trébol mediante cuatro estaciones principales: Plaza España, Tecún Umán, Camip y El Trébol. Actualmente, los trabajos para su construcción combinan la edificación de bases de concreto reforzado con el montaje del sistema mecánico aéreo.

De acuerdo con el cronograma oficial, la construcción de la infraestructura de esta primera línea finalizará durante el primer semestre del 2027. Posteriormente, se llevarán a cabo las pruebas técnicas y las certificaciones de seguridad, con una fecha estimada de inauguración para mediados de ese mismo año.

El plan integral contempla un complejo central en El Trébol con capacidad para estacionar 135 cabinas, oficinas administrativas y una plaza pública. La obra también incluye una Central Intermedia de Transferencia en Mixco, equipada con andenes para buses extraurbanos y áreas de estacionamiento.

Estación Plaza España (Estación 1): avances de obra y diseño electromecánico

La Estación 1 se ubica en Plaza España y constituye el punto de partida de la Línea 1 del sistema aéreo. En esta estructura se priorizan los trabajos del sistema electromecánico. Se completó la fase norte del techo y continúa la construcción del entrepiso sur, previa a la colocación de gradas y elevadores.

Así se proyecta la estación Plaza España, identificada como la estación 1 de la Línea 1 del Aerometro. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

Estación Tecún Umán: estructura de dos niveles y trabajos en el bulevar Liberación

La Estación 2 dispondrá de dos niveles operativos y tendrá su andén principal en un tercer nivel elevado. Su construcción requiere la cimentación de una columna con un pilote de 14 metros de profundidad y 1.50 metros de diámetro sobre el bulevar Liberación.

Los trabajos de obra civil en esta vía comienzan el 2 de noviembre del 2026, mientras que el montaje nocturno de la viga y la columna está programado para diciembre próximo.

La estación Tecún Umán tendrá dos niveles y un andén principal en el tercer nivel. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

Otra perspectiva de la estación Tecún Umán, donde se observa la estructura elevada y el espacio destinado al sistema de cabinas. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

La estación Tecún Umán tendrá dos niveles y un andén elevado, que será el área donde los usuarios esperarán y abordarán las cabinas. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

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Estación CAMIP: accesos peatonales, gradas y elevadores en la Línea 1

En la Estación 3, ubicada en el sector del Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip), se ejecutan trabajos de cimentación de mástiles y columnas. La infraestructura contempla accesos peatonales, gradas y elevadores dobles para facilitar el ingreso y transbordo de usuarios en ambos sentidos de la vía.

La estación CAMIP contará con accesos peatonales, gradas y elevadores en ambos sentidos. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

El diseño de la estación CAMIP muestra una pasarela elevada y cabinas suspendidas. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

Complejo El Trébol (Estación 4): estacionamiento de cabinas y conexión con el Transmetro

La Estación 4 funcionará como terminal de la Línea 1 y se integrará al complejo central de El Trébol. El inmueble también albergará un estacionamiento para 135 cabinas, oficinas administrativas de la Municipalidad, la concesionaria y la empresa Doppelmayr, además de una plaza pública abierta en el primer nivel. El complejo ofrecerá interconexión directa con la Línea 12 del Transmetro y servirá de enlace con las ocho estaciones proyectadas para la Línea 2.

Así lucirá por fuera la Estación 04 Trébol del AeroMetro, ubicada en El Trébol, zona 11. Será uno de los principales puntos de transbordo del sistema. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

Vista peatonal de la Estación 4 - Trébol del AeroMetro en zona 11, que contará con conexión con el Transmetro. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

Interior de la Estación 4 - Trébol del AeroMetro, donde se observa el andén de abordaje con cabinas para 12 pasajeros. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

Central Intermedia de Transferencia en Mixco: ubicación, 48 andenes y parqueos

El proyecto abarca la construcción de la Central Intermedia de Transferencia en la Estación 12, situada en Mixco. Esta infraestructura contará con 48 andenes para el abordaje de buses extraurbanos, más de 350 parqueos para vehículos particulares, espacios para motocicletas y bicicletas, así como un área comercial complementaria.

Vista general del Complejo Trébol, módulo central del AeroMetro, que integrará la Línea 1 y Línea 2 del sistema de transporte por cable aéreo en El Trébol, zona 11. (Imagen digital: Municipalidad de Guatemala)

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