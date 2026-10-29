Cierre parcial en paso a desnivel Tecún Umán por obras del AeroMetro: esto debe saber

A partir del próximo 2 de noviembre se aplicará un cierre parcial sobre el paso a desnivel Tecún Umán, en la zona 9, por una nueva fase de trabajos para la infraestructura para el sistema del AeroMetro.

Las labores operativas se enfocarán en el montaje de la estructura que sostendrá la futura estación número 2 del proyecto, en uno de los puntos con mayor flujo de vehículos de la ciudad.

La medida afectará la circulación de forma continua durante aproximadamente tres semanas.

Durante este periodo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala mantendrá habilitados dos carriles con dirección hacia El Trébol y un carril hacia la zona 10, además de implementar desvíos estratégicos en las horas de mayor demanda.

Detalles de la intervención vial

Inicio de los trabajos: El paso restrictivo comenzará el 2 de noviembre a partir de las 21.00 horas.

Tiempo estimado: La reducción de carriles se mantendrá durante un periodo aproximado de tres semanas.

Capacidad sobre el paso a desnivel: Quedarán habilitados únicamente dos carriles para dirigirse a El Trébol y un carril para transitar rumbo a la zona 10.

Mapa del trazado del desvío desde la 5 calle y 7 avenida, zona 13, a partir de las 11.00 horas. (Infografía Municipalidad de Guatemala)

Plan de desvíos y rutas alternativas

Para reducir el impacto vehicular en los alrededores, las autoridades municipales desplegarán un operativo especial con regulación en vía y vías alternativas.

Para agilizar la circulación entre las 11.00 y las 20.00 horas, se aplicarán desvíos coordinados y habilitaciones temporales en el sector:

Desvío principal: El tránsito vehicular que circule por la 5a. calle y 7a. avenida de la zona 13 (sector Pérgola) se desviará hacia el área del Aeropuerto Internacional La Aurora.

El tránsito vehicular que circule por la (sector Pérgola) se desviará hacia el área del Incorporación a bulevar Liberación: Los automovilistas continuarán por la 10a. calle, se incorporarán al redondel Tenerife hacia el bulevar Juan Pablo II y desde allí podrán reincorporarse al bulevar Liberación.

Los automovilistas continuarán por la se incorporarán al redondel Tenerife hacia el bulevar Juan Pablo II y desde allí podrán reincorporarse al bulevar Liberación. Carriles reversibles: Se activarán dos tramos reversibles; uno en la 40 calle "C" de la zona 8 y otro en el sector del Zoológico La Aurora.

Se activarán dos tramos reversibles; uno en la de la y otro en el Viraje continuo: Se habilitará una incorporación directa y continua hacia el bulevar Liberación para evitar acumulación de filas.

Operativo de control de tránsito

La gestión en la zona intervenida contará con el soporte del Centro de Control del Tránsito para el monitoreo en tiempo real, apoyado por la presencia en vía de:

12 agentes de tránsito distribuidos en cruces clave

Supervisión de la Unidad Motorizada de Reacción

Obra prevista para el 2027

El desarrollo del AeroMetro introduce soluciones de ingeniería urbana que combina torres y estructuras inclinadas para adaptarse al sistema de cablevía.

La Línea 1, por ejemplo, contará con 17 torres de soporte cuya arquitectura varía según el flujo de vehículos sobre la vía.

También se han construido una serie de torres inclinadas en las estructuras 10, 11 y 17, las cuales presentan un ángulo de inclinación de hasta 10 grados.

Este diseño inclinado permite sostener la trayectoria del cablevía para no invadir carriles, como el conector entre las estaciones de Tecún Umán y el bulevar Liberación.

Otra serie de torres combinadas estarán cimentadas en las torres 8, 12 y 13, que integran un diseño inclinado directamente fusionado con los mástiles de soporte de las estaciones 2 y 3.

Otras seis de estas torres se adaptan con brazos desplazados (excéntricas, como la Torre 9) para salvar obstáculos físicos.

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