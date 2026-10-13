AeroMetro: cuáles son los cuatro tipos de torres que tendrá la Línea 1 y por qué sus diseños son diferentes

La instalación de la torre 11 del AeroMetro, el jueves 8 de octubre, volvió a generar preguntas en redes sociales sobre la inclinación de estas estructuras. Sin embargo, esta no es la única característica que distingue a las torres de la Línea 1, que contempla 17 estructuras distribuidas en cuatro categorías, según la clasificación compartida por CableVía con Prensa Libre.

La distribución incluye ocho torres simétricas, tres excéntricas, tres inclinadas y otras tres que combinan una configuración inclinada con los mástiles de las estaciones. Cada categoría responde a características específicas del diseño, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa.

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Los diseños de las 17 torres del AeroMetro

De acuerdo con la clasificación de CableVía, las torres de la Línea 1 se distribuyen de la siguiente manera:

Simétricas: torres 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15 y 16.

torres 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15 y 16. Excéntricas: torres 5, 6 y 9.

torres 5, 6 y 9. Inclinadas: torres 10, 11 y 17.

torres 10, 11 y 17. Inclinadas y combinadas con mástiles de estación: torre 8, vinculada con la estación 2, y torres 12 y 13, relacionadas con la estación 3.

Esta clasificación distingue las tres torres identificadas específicamente como inclinadas de las otras tres que combinan esa configuración con los mástiles de las estaciones.

¿Por qué el AeroMetro tendrá torres con distintos diseños?

La forma y la ubicación de las torres responden a las condiciones del punto donde serán instaladas. Tanto CableVía como la Municipalidad de Guatemala han explicado que entre los factores considerados están la trayectoria del cable y el espacio disponible, con el objetivo de mantener la alineación del sistema sin ocupar más área de circulación vehicular de la necesaria.

En el caso de las torres inclinadas, la Municipalidad ha explicado que esta configuración permite mantener la alineación del sistema entre las estaciones 3 y 4 de la Línea 1 sin requerir espacio adicional en el bulevar. Por su parte, indicó que la inclinación de la torre 11 estaba contemplada en los planos y en los cálculos estructurales.

Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, también se refirió a la precisión que requiere la instalación de este tipo de estructuras. Según explicó, el montaje debe cumplir con tolerancias milimétricas para garantizar que los componentes del sistema mantengan la alineación prevista.

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Aguirre explicó que este tipo de transporte público aéreo por cable requiere una precisión milimétrica en la ubicación de las estructuras, con una tolerancia de apenas 3 milímetros de diferencia.

En cuanto a las torres excéntricas del AeroMetro en Guatemala, identificadas con los números 5, 6 y 9, el diseño contempla un desplazamiento entre el eje de la base y el de la parte superior. Según la explicación proporcionada por la empresa, su ubicación debe ajustarse con precisión al punto establecido para el recorrido del teleférico.

En términos generales, cada torre se diseña de acuerdo con las condiciones particulares del lugar donde será instalada. Por ello, las diferencias entre estructuras no responden únicamente a una cuestión visual, sino a las soluciones previstas para los distintos puntos del recorrido.

¿Qué se ha informado sobre la seguridad de las torres?

Ante las dudas surgidas en redes sociales, Aguirre afirmó que los diseños y la planificación del proyecto son validados por Doppelmayr, empresa que, según indicó, trabaja bajo estándares de la Unión Europea.

El directivo también señaló que el componente sísmico de las torres y estaciones fue revisado por la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGÍES). Según Aguirre, la asociación emitió una carta relacionada con el cumplimiento de los estándares de seguridad del proyecto.