AeroMetro instala su tercera torre inclinada: ¿cuántas estructuras tendrá la Línea 1 y cuáles tendrán este diseño?

La instalación de la Torre 11 del AeroMetro, el jueves 8 de octubre, volvió a generar dudas en redes sociales sobre el diseño de las estructuras. Esta torre forma parte de las tres clasificadas específicamente como inclinadas dentro de las 17 previstas para la Línea 1 del proyecto.

Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, empresa encargada del proyecto, explicó que algunas torres se diseñaron inclinadas para mantener el cable alineado y evitar que la infraestructura invada la calle. La Torre 11 forma parte del trayecto que conecta la estación 2, Tecún Umán, con la estación 3, en el bulevar Liberación.

¿Por qué algunas torres del AeroMetro están inclinadas?

La Municipalidad de Guatemala explicó que cada torre se diseña y calcula específicamente para el punto donde será instalada. Las estructuras deben adaptarse a la topografía y al espacio disponible en el recorrido, sin comprometer la alineación del sistema de transporte por cable.

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En el caso de la Torre 11, el ángulo de 10 grados fue previsto desde la planificación. La comuna también indicó que México y Chile cuentan con torres similares, cuyo funcionamiento calificó como óptimo y seguro.

Aguirre señaló que la empresa comprende las dudas que pueden surgir sobre el diseño y la seguridad, debido a que el proyecto busca introducir una modalidad de transporte novedosa en Centroamérica.

Plano de la Torre 11, instalada el 8 de octubre. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

“Guatemala está liderando la construcción del primer teleférico de Centroamérica que romperá récord mundial en capacidad y tamaño”, afirmó el ejecutivo.

En total, Aguirre comentó que son tres las torres están clasificadas como inclinadas: la 10, la 11 y la 17, según la distribución de diseños compartida por CableVía.

¿Qué dice CableVía sobre la seguridad estructural?

Aguirre indicó que los diseños y la planificación del AeroMetro son validados por Doppelmayr, empresa especializada en sistemas de transporte por cable, bajo estándares de la Unión Europea.

También afirmó que el componente sísmico de las torres y estaciones fue validado por la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES). Según el CEO de CableVía, la asociación emitió una carta en la que señala que la planificación cumple y supera los estándares internacionales de seguridad.

Estas explicaciones corresponden a la postura de la empresa sobre los procesos de revisión del proyecto. La inclinación de la Torre 11, según CableVía y la municipalidad, forma parte del diseño previsto y de los cálculos estructurales de la obra.

¿Cómo se distribuyen las 17 torres del AeroMetro?

De las 17 torres previstas para la Línea 1 del AeroMetro, ocho tendrán un diseño simétrico, es decir, con una estructura alineada entre la base y la parte superior.

Con la instalación de la torre 11, suman tres las estructuras clasificadas como inclinadas. Según información compartida por CableVía con Prensa Libre, las seis torres restantes se distribuirán en dos categorías.

Tanto CableVía como la Municipalidad de Guatemala han explicado que las características de cada estructura responden a las condiciones específicas del punto donde será instalada, como la trayectoria del cable y el espacio disponible.