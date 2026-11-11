¿Cuándo y a qué hora llegará Canadá a Guatemala para enfrentar a la Azul y Blanco en la Liga de Naciones?

Cada vez falta menos para que Guatemala y Canadá se enfrenten en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, una serie histórica para la Bicolor, que por primera vez alcanza esta instancia del torneo.

El combinado nacional buscará tomar ventaja frente a una selección canadiense que parte como favorita, pero que deberá afrontar un ambiente complicado en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Además del boleto al Final Four, la eliminatoria también pondrá en juego la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El conjunto canadiense llegará a territorio guatemalteco con sus principales figuras. Entre los convocados destacan Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Nathan Saliba, además de otros futbolistas que militan en ligas de alto nivel.

El entrenador Jesse Marsch contará con sus principales jugadores para afrontar una eliminatoria en la que Canadá buscará confirmar su condición de favorita.

Canadá prepara su visita a Guatemala

La selección canadiense comenzó el pasado lunes su preparación a tope para este compromiso y trabaja en territorio mexicano en Quintana Roo, donde afina los últimos detalles antes de viajar a Guatemala. El objetivo del conjunto de la hoja de maple es conseguir un resultado favorable como visitante para tomar ventaja en la serie, que se definirá en el partido de vuelta, programado en Toronto.

¿Cuándo llegará Canadá a Guatemala?

La delegación canadiense tiene previsto arribar al país el jueves 12 de noviembre, a las 15 horas, por el Aeropuerto Internacional La Aurora. Asimismo, está previsto que el equipo atienda a los medios de comunicación de forma virtual y no realice el reconocimiento oficial de la cancha antes del encuentro.

También ha trascendido que la selección canadiense se hospedará en un hotel cercano al estadio Manuel Felipe Carrera, con el propósito de facilitar su traslado al recinto deportivo donde se disputará el compromiso.

Guatemala buscará aprovechar su condición de local

Canadá ultima los detalles de una visita en la que intentará confirmar su condición de favorita y conseguir una ventaja para el encuentro de vuelta.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Jesse Marsch tendrá enfrente a una Guatemala motivada por disputar sus primeros cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, con el respaldo de una afición que buscará hacerse sentir en las gradas del estadio El Trébol.

La Bicolor, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, intentará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa y acercarse a una histórica clasificación al Final Four del torneo regional.