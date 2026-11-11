“Guatemala es un rival muy difícil”: Jesse Marsch habla antes de visitar El Trébol

La Selección de Canadá continúa su preparación para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en el que enfrentará este viernes a Guatemala. El conjunto de la hoja de maple permanece concentrado en el estado mexicano de Quintana Roo, donde trabaja con plantel completo antes de viajar a territorio guatemalteco.

El combinado norteamericano buscará conseguir un resultado favorable en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, para tomar ventaja en la serie y definir la eliminatoria en Toronto.

Para ello, el técnico Jesse Marsch convocó a sus principales figuras, varias de ellas con experiencia en las ligas más importantes de Europa.

Entre los jugadores más destacados sobresale el capitán Alphonso Davies, uno de los principales referentes de Canadá. También figuran Jonathan David, Tajon Buchanan, Nathan Saliba y Promise David, quienes aportan experiencia y calidad a un equipo que busca consolidarse entre los más competitivos de la región.

Marsch resta importancia al formato y apunta al título

Durante la concentración, el entrenador canadiense se refirió al torneo y reconoció que, aunque no comparte del todo el formato de competencia, considera que representa una oportunidad para conquistar un título. "La Liga de Naciones me parece un torneo prefabricado, pero es lo que hay y es una buena oportunidad para ganar un trofeo", expresó Marsch.

Canadá reconoce la dificultad de enfrentar a Guatemala

El estratega también destacó el crecimiento de la Selección Nacional de Guatemala y anticipó una eliminatoria complicada frente a la Azul y Blanco. "Tenemos un oponente realmente bueno. Guatemala es un rival muy difícil y ya lo tuvimos hace dos años", señaló.

Marsch descarta un sentimiento de revancha

Asimismo, Marsch descartó que el enfrentamiento tenga un sentimiento de revancha por la eliminación sufrida ante Guatemala en la Copa Oro y aseguró que su equipo está concentrado en conseguir la clasificación.

"No lo veo como una venganza por lo que pasó en Copa Oro. Sabemos que será difícil, pero queremos tener éxito y nos estamos preparando para enfrentar a un rival fuerte en un ambiente complicado", concluyó.