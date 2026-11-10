Liga de Naciones: ¿cuándo serán los partidos de Guatemala frente a Canadá por los cuartos de final?

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación para la última fecha Fifa del año, en la que enfrentará a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. La eliminatoria se disputará en una serie de ida y vuelta y definirá a uno de los clasificados a las semifinales del torneo. Además, el ganador obtendrá un boleto directo a la Copa Oro 2027, que se celebrará en Norteamérica.

El conjunto guatemalteco alcanzó esta instancia después de finalizar como líder de su grupo, con siete puntos. La Bicolor compartió el grupo A con El Salvador, Jamaica, Surinam, Martinica y Honduras, y consiguió el primer lugar bajo la dirección del técnico Luis Fernando Tena.

Su clasificación a los cuartos de final le permitió unirse a las selecciones de Canadá, México, Panamá y Estados Unidos, que avanzaron directamente a la fase de eliminación por su posición en el escalafón de Concacaf, sin disputar la etapa de grupos.

Ahora, Guatemala tendrá enfrente a una de las selecciones más competitivas de la región. Canadá llega como favorita de la eliminatoria, después de disputar el Mundial 2026 y con una plantilla integrada por futbolistas de amplia experiencia internacional, varios de ellos con participación en las principales ligas de Europa el entrenador Jesse Marsch convocó a 23 jugadores.

Sin embargo, para el combinado azul y blanco, esta serie representa uno de los desafíos más importantes de los últimos años. Guatemala buscará superar a Canadá, avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027, uno de los principales objetivos del equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

Guatemala recibirá a Canadá en el estadio El Trébol

La eliminatoria se disputará en partidos de ida y vuelta. El primer encuentro se jugará el viernes 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde Guatemala buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de la afición para conseguir un resultado favorable.

El partido de vuelta está programado para el lunes 16 de noviembre en Toronto, Canadá, donde se definirá al equipo que avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf y obtendrá el boleto directo a la Copa Oro 2027.