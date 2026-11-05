Copa Oro 2027: cuál es el nuevo formato, las fechas y cómo puede clasificar la Selección de Guatemala

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) presentó este jueves 5 de noviembre el nuevo formato de la Copa Oro 2027, el torneo de selecciones más importante de la región, en el que Guatemala buscará conseguir su clasificación y volver a ser protagonista, después de su destacada participación en la edición anterior.

La competencia se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027 y mantendrá la participación de 16 selecciones, aunque con cambios importantes en la fase de grupos. El nuevo sistema contempla dos grupos de ocho equipos, en lugar de los tradicionales cuatro grupos de cuatro.

Con este formato, cada selección disputará cuatro partidos contra diferentes rivales de su grupo. Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores equipos de cada sector avanzarán a los cuartos de final.

Las 16 selecciones serán distribuidas en ocho bombos de dos equipos cada uno, de acuerdo con el ranking de Concacaf. Posteriormente, se sorteará una selección de cada bombo para integrar los dos grupos.

Dentro de cada grupo, los equipos se dividirán en cuatro rangos de clasificación y enfrentarán a un rival de cada nivel, mediante una matriz predeterminada que buscará garantizar enfrentamientos equilibrados.

Los ocho equipos de cada grupo compartirán una misma tabla de posiciones y los cuatro primeros clasificarán a la fase eliminatoria, integrada por cuartos de final, semifinales y final.

¿Cómo puede clasificar Guatemala a la Copa Oro 2027?

De las 16 selecciones participantes, 15 obtendrán su boleto mediante la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 y las preliminares de la Copa Oro. El único equipo invitado será Arabia Saudita.

Ocho selecciones asegurarán su clasificación directa mediante la Liga de Naciones en noviembre de 2026, mientras que los siete cupos restantes se definirán en las preliminares de marzo de 2027.

Para conseguir uno de los boletos directos, Guatemala deberá superar a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Si la Azul y Blanco elimina al combinado canadiense, avanzará a las semifinales y asegurará automáticamente su participación en la Copa Oro 2027.

El partido de ida se disputará el 13 de noviembre en Guatemala, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el 16 de noviembre en Canadá.

La otra oportunidad de Guatemala para clasificar

En caso de no superar a Canadá, Guatemala todavía tendrá una oportunidad de disputar la Copa Oro 2027.

Si queda eliminada en los cuartos de final de la Liga de Naciones, la Selección Nacional deberá disputar las preliminares de la Copa Oro en marzo de 2027, instancia en la que buscará uno de los últimos siete boletos disponibles para el campeonato regional.

De esta manera, la serie frente a Canadá no solo definirá el pase a las semifinales de la Liga de Naciones, sino también la posibilidad de conseguir la clasificación directa a la Copa Oro 2027, el principal torneo de selecciones de Concacaf.