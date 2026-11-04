Selección de Guatemala: ¿Quiénes son las principales figuras de Canadá convocadas para enfrentar a la Bicolor?

La Selección de Canadá, dirigida por Jesse Marsch, anunció una convocatoria de 23 futbolistas para la fecha Fifa de noviembre, en la que enfrentará a Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

La eliminatoria se disputará a ida y vuelta y definirá al equipo que avanzará al Final Four del torneo, programado para marzo de 2027 en Estados Unidos, además de otorgar un boleto directo a la Copa Oro 2027.

El partido de ida se jugará el 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde Guatemala será local. La vuelta se disputará tres días después en Toronto, Canadá, donde se definirá al clasificado a las semifinales del certamen.

El conjunto norteamericano contará con varias de sus principales figuras, entre ellas Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan, Nathan Saliba y Promise David, futbolistas que militan en clubes de Europa.

Alphonso Davies, la principal figura de Canadá

El capitán Alphonso Davies es el principal referente del combinado canadiense. El futbolista del Bayern Múnich destaca por su velocidad, capacidad física y versatilidad para desempeñarse como lateral izquierdo o extremo.

Su potencia en los recorridos, habilidad en el uno contra uno y proyección ofensiva lo convierten en una de las principales amenazas del equipo dirigido por Jesse Marsch.

Aunque las lesiones han afectado su continuidad en los últimos años, Davies mantiene un papel importante en la selección canadiense y es considerado uno de los mejores laterales izquierdos del futbol mundial.

Jonathan David, el goleador y uno de las grande figuras

Otra de las figuras de Canadá es Jonathan David, delantero del Atlético de Madrid y máximo goleador histórico de la selección norteamericana. Reconocido por su capacidad goleadora, movilidad y habilidad para encontrar espacios dentro del área, David es uno de los principales referentes ofensivos del conjunto de La Hoja de Maple.

Su inteligencia táctica, calidad técnica y definición lo han consolidado como uno de los atacantes más destacados de la Concacaf.

Nathan Saliba, una de las jóvenes promesas

A sus 22 años, Nathan Saliba representa una de las apuestas de futuro del futbol canadiense. El centrocampista del Villarreal de España destaca por su visión de juego, recuperación del balón y despliegue físico.

Su crecimiento futbolístico le ha permitido ganar protagonismo dentro del proceso encabezado por Jesse Marsch, quien busca combinar jugadores experimentados con nuevas alternativas en el mediocampo.

Tajon Buchanan, velocidad y desequilibrio

Otro de los futbolistas a seguir es Tajon Buchanan, atacante del Villarreal y una de las principales alternativas ofensivas de Canadá. Su velocidad, capacidad de regate y habilidad para aprovechar los espacios le permiten generar peligro por las bandas.

Buchanan se ha consolidado como un jugador importante dentro de la selección canadiense gracias a su capacidad para desequilibrar a las defensas rivales.

Promise David, una alternativa en el ataque

Entre los nombres destacados aparece Promise David, delantero del Brighton & Hove Albion de Inglaterra, quien representa una de las alternativas ofensivas del conjunto canadiense.

El atacante sobresale por su fortaleza física, juego aéreo y capacidad para imponerse dentro del área rival. Su desarrollo en el futbol europeo lo convierte en una opción para Marsch, especialmente en partidos que requieren mayor presencia física en el ataque.

Canadá afrontará la eliminatoria contra Guatemala con una plantilla que combina experiencia internacional y juventud. El conjunto dirigido por Marsch buscará aprovechar el talento de sus figuras para avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones.

Por su parte, la Bicolor tendrá el desafío de superar a una selección con futbolistas que compiten en algunas de las principales ligas europeas, en una serie que también pondrá en juego la clasificación a la Copa Oro 2027.